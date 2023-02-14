بقلم: ديفيد بالفور، أحد مؤسسي شركة “لايت بلو”

الشركات التي تتجاهل الجيل الثالث من الويب 3.0 في عام 2023، تشبه الشركات التي تجاهلت الجيل الأول من الويب 1.0 في أوائل التسعينيات.

بالتأكيد، ستكون هناك عيوب في البداية، وسيكون من الصعب ربط جميع النقاط، ولكن سيتم إصلاح العيوب، وستبدأ النقاط في الاتصال. قم بالبناء من أجلها، أو البناء عليها، أو تركها وراءك. يتمحور تسويق الويب3 حول إنشاء مجتمعات ومجتمعات ذات قيم.

وستواجه الشركات التي لا تعتمد نهجاً حقيقياً لخلق القيمة ومراعية للمجتمع تجاه مجموعة المستهلكين المستهدفة، خطر أن تصبح “غير مرتبطة” بمجتمع الويب 3.0 المتنامي. كنا نعمل في عالم الويب2، ولكن الويب3 في طريقه ليصبح بسرعة المعيار الجديد، ولا نريدك أن تتخلف عن الركب!

ما هو الويب3 مقابل الويب2؟

الويب3 هو الإصدار التالي للإنترنت. نحن لا نتحدث عن غوغل أو نظام أساسي جديد للشبكات الاجتماعية – سيتغير النموذج الذي نعمل فيه بالكامل. قبل الويب 3.0، كان هناك الويب2، والذي ما زلنا نعمل عليه اليوم، وقبله كان الويب1.

الآن، سيتم بناء الويب 3.0 على التقنيات الحالية الناشئة، وهي الذكاء الاصطناعي والبلوكشين اللامركزية. وبالتالي سيتم إنشاء شبكة ويب دلالية، وهي بمثابة مكان تتم فيه مشاركة المعلومات ونقلها ونشرها بسهولة أكبر بين المجتمعات والبرامج.

وستصبح شبكة الإنترنت أكثر ذكاءً وأماناً، حيث تتكيف مع كل شخص وتزود الأشخاص بنتائج البحث والإعلانات وتوصيات الموقع بناءً على استفساراتهم وشخصياتهم الفريدة. لماذا يجب أن تهتم العلامات التجارية؟ لأن لديها الآن فرصة لتكون جزءاً من الفكرة والإبداع والابتكار والأهم من ذلك المجتمع.

إذا كنت مثل معظم المسوقين، فقد احتفظت بالويب3 في مكان ما ضمن دائرة اهتماماتك بين “ليس بعد” و “في مرحلة ما في المستقبل”. حسناً، قد يكون حان الوقت لتحديث هذا الإطار الزمني لأن الويب3 موجود هنا ولن يذهب إلى أي مكان. سواء كان ذلك ناجماً عن الوباء أو غير ذلك، فإن العديد من العلامات التجارية الكبرى على مستوى العالم تستثمر في الويب3 لدرجة أنه بات من المستحيل تجاهله. تقليدياً، ستعرف أن العلامات التجارية الأصغر هي الأسرع في تنفيذ الإستراتيجيات الجديدة لأنها تتمتع بقدر معين من المرونة غير متاح للعلامات التجارية الكبيرة. ومع عدد أقل من النفقات العامة ومخاطر أقل، يمكنها التجربة وتقديمها بشكل فعال للمستهلكين. وأعتقد بالفعل أن هذا هو الوقت المناسب للتجربة. لم يعد جميع المحتالين مهتمين، وغادر جميع المرتزقة – لكن أولئك الذين يؤمنون حقاً بمهمة التكنولوجيا اللامركزية سيبقون ويبنون.

بغض النظر عن الإنترنت الذي نعيش فيه، فإن المبتكرين والمبدعين والفنانين دائماً في المقدمة. وبعض من أفضل تعديلات الويب3 التي رأيتها هي في الموضة والموسيقى والرياضة والترفيه، ويمكن توقع هذا الأمر، ولكن هناك المزيد من المناقشات الدائرة في قطاع الشركات، من البنوك إلى العقارات.

وتعمل العلامات التجارية الفاخرة بالفعل على تكييف استراتيجياتها التسويقية. على مدار العام الماضي، أطلقت كل من “برادا” و”بيربري” و”غوتشي” مجموعات من الرموز غير القابلة للاستبدال NFT. وقد رأينا بالفعل أحداثاً مادية تندمج مع العوالم الرقمية ومحلياً مع مسرح الفن الرقمي في دبي، الذي من المقرر أن يستضيف عرضاً وأداءً رقمياً للأزياء، يتم التحكم فيه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر الشهية الحقيقية في هذا السوق. وفي الواقع، تقدم الملابس الرقمية والرموز غبر القابلة للاستبدال اختراقات حقيقية لجذب الجيل زد (جيل ما بعد الألفية). إنها طريقة لإظهار الإبداع وإشراك المستهلكين عبر الإنترنت وخارج الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تستخدم العلامات التجارية هذه المجموعات كطرق ممتعة للتغلب على القيود المادية للتصميم والبناء والتسليم.

ويمكن للمستهلكين الآن التفاعل مباشرة مع العلامات التجارية وحتى تصميم ملابسهم الخاصة من خلال منصات وألعاب افتراضية تم إنشاؤها بالفعل من قبل أمثال “لوي فيتون” و”نايكي”. الآن بالنسبة إلى علامة “بيربري”، فقد بادرت بالانتقال إلى المستوى التالي، والعمل مع Mythical Games لإضفاء الحيوية على TB Summer Monogram. وقد أطلقت “بيربري” مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال جديدة في عنوانها الرائد، Blankos Block Party. وفي إطار التعاون، فتحت العلامة التجارية مساحات جديدة لمجتمعاتها من خلال إنشاء مساحة اجتماعية مخصصة داخل اللعبة حيث اجتمع اللاعبون معاً للاستمتاع بتجربة افتراضية فريدة من نوعها. لذلك، دخلت في العام الماضي في شراكة مع “ماينكرافت” Minecraft لإنشاء تجربة داخل اللعبة تتكون من مجموعة كبسولات مادية ورقمية، من خلال ربط العالمين الرقمي والمادي، وشجعت “بيربري” و”ماينكرافت” المجتمعات على إظهار تعبيرها عن نفسها وتزويد المستكشف الحديث بغرافيكات داخل اللعبة وعناصر تنشئ الشخصيات، بالإضافة إلى مجموعة كبسولات مادية محدودة الإصدار تم بيعها!

وتكمن الفرصة في أن تجد وسائل تمنح الملكية لعملائك، وتضعهم في عجلة القيادة ولكن معك في مقعد الراكب كمساعد لهم. ونحن كبناة للعلامة التجارية يجب أن يكون لدينا شفافية ومجتمع متكامل في منتجاتنا وخدماتنا من البداية، وليس بعد 10 سنوات عندما تبدأ في التفكير في قيمة عمر العميل. هذه التجربة السلسة هي ما يجب أن تفكر فيه كل صناعة وكل علامة تجارية.

وبصفتك جهة تسويقية أو وكالة تسويق، فإنك أمام خيارين: يمكنك الابتعاد عن التغيير وفقدان السوق أمام المنافسين، أو أن تكون في طليعة هذه الثورة.

سواء اخترت تبني الويب3 أم لا، فإن السوق يتحرك. ضع في اعتبارك تحسين مهارات فريقك، ومواكبة الأخبار، ووضع شركتك في مكانة لتحقيق النجاح مع العملاء.

اعلم أن المجتمعات أساسية لنجاح العلامة التجارية في عالم الويب3 وأن هذا التكرار التالي للإنترنت هو أكثر اجتماعية، وأكثر اتصالاً، وأكثر تركيزاً على المستخدم من أي وقت مضى.

سيكون بناء المجتمعات التي يرغب الأشخاص في الانضمام إليها والتفاعل معها أمراً بالغ الأهمية لمشاركة العلامة التجارية والنمو في المستقبل.