تحذير المستثمرين من فقاعة الذكاء الاصطناعي

أشار تحليل لرويترز أن أمام المستثمرين تحديات متزايدة مع تضخم قيمة أسهم الشركات الضالعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويستدعي ذلك التروي واختيار شركات تقنية الذكاء الاصطناعي الكبيرة بدلا من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على اختلافها.

يبحث المستثمرون المتمرسون في مجال التكنولوجيا عن فرص أسهم وأصول مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في سوق تتضخم قيمته. وتضاعفت قيمة، أسهم شركة إنفيديا الضالعة بشرائح إلكترونية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأصبحت قيمة أسهم إنفيديا أكثر من ضعف قيمة أسهم نستلة. أما اسهم شركة برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركات، سي3 (C3) فقد قفزت بمعدل 149% فيما ارتفعت أسهم شركة بالانتير 91%.

ويتابع المستثمرون فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التقنية التي توجد في تشات جي بي تي وتكتسب قدرات التعلم من خلال تحليل بيانات هائلة لتقوم بتوليد النص والصور ورموز البرمجة لتصميم برمجيات الكمبيوتر، فيما تقوم بعض الشركات بمحاولة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع تحرير الفيديو (المونتاج) والتوظيف، وحتى إجراءات الشؤون القانونية.

ترى شركة الاستشارات بي دبليو سي (PwC) أن وفورات في الإنتاجية والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستولد ما قيمته 15.7 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030 ، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للصين.

السؤال المطروح على المستثمرين هو ما إذا كان عليهم القفز على قطار الذكاء الاصطناعي الآن ، أو توخي الحذر ، لا سيما بالنظر إلى القلق المتزايد بين المنظمين بشأن التأثير الهائل المحتمل للتكنولوجيا. قال نيال أوسوليفان ، كبير مسؤولي الاستثمار في الأصول المتعددة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، في نيبرغر بيرمان (Neuberger Ber-man): “من الواضح أنه سيكون هناك فائزون في كل هذا، لكن من الصعب جدًا أن ينسحب ذلك على السوق بأكمله.”

وبدلاً من دعم الشركات الناشئة المثيرة أو الاندفاع إلى الشركات ذات القيمة العالية التي تضطلع بجانب من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي قد تفشل ، يتخذ المستثمرون المتمرسون موقفا متحفظا لدعم شركات التكنولوجيا التي أثبتت فعاليتها بالفعل والتي قد تستفيد من الاتجاه طويل الأجل، بحسب أليسون بورتر ، مديرة صندوق التكنولوجيا في Janus Henderson ، التي تمتلك صناديقها مناصب في إنفيديا، مع مايكروسوفت باعتبارها أكبر شركة لها . ومع ذلك ، تحذر بورتر أيضًا من أننا “ما زلنا في وقت مبكر جدًا بشأن حالات استخدام الذكاء الاصطناعي”. إنها تفضل مجموعات التكنولوجيا الكبيرة مثل مايكروسوفت وألفابيت -غوغل.

وتثير التقييمات المذهلة حذر بعض المستثمرين من دورة الصخب التسويقي في هذه التقنية.وهذا المفهوم ، الذي اشتهرت به شركة جارتنر الاستشارية، يوصف صعود التقنية

يبدأ بمحفز ، مثل إطلاق ChatGPT ، متبوعًا بتوقعات متضخمة ثم خيبة الأمل. حتى إذا انتقلت التكنولوجيا إلى التبني الجماعي ، يمكن أن يفشل العديد من المبتكرين في المراحل المبكرة على طول الطريق. قال مارك هاوتن ، مدير الاستثمار في GAM Investments: “هناك سؤال حول موقعنا في هذا المنحنى مع الذكاء الاصطناعي ، حيث الضجيج واضح للغاية”. “هناك طرق للتعرف على موضوع (الذكاء الاصطناعي) دون اختيار شيء ذي قيمة عالية.”