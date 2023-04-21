تحذير المستثمرين من احتيال متواصل بمليارات الدولارات وتورط وزير وأندية أوروبية

كشف تحقيق استقصائي لبي بي سي قامت به سيمونا وينجلاس، عن تورط ديفيد كيزراشفيلي وهو وزير دفاع سابق في جورجيا، وأندية درجة أولى في الدوري الإنكليزي والإسباني بالترويج لشركة احتيالات استولت على مئات آلاف الدولارات من مستثمرين في أوروبا والعالم.

ورفض محقق ألماني –المدعي العام الألماني نينو جولد بك- الإجابة على سؤال بي بي سي حول العقل المدبر في عمليات الاحتيال في مجموعة ميلتون وقال “: لا تعليق” و يلاحق المحقق الألماني قرابة 152 من شركات الاحتيال ضمن مجموعة تعرف باسم مجموعة ميلتون التي تنفذ عمليات الاحتيالات من أوكرانيا وجورجيا ودول أوربية أخرى ولم يجري اعتقال أي من الرؤوس الكبيرة لتلك العصابة أو ملاحقتهم رغم الكشف عن هويتهم في هذا التحقيق ولا تزال عمليات الاحتيال جارية حتى الساعة.

ولكن التحقيق الصحفي حول هذه الاحتيالات ساهم بشن مداهمات لقوى الأمن في خمس دول أوروبية على مكاتب مجموعة ميلتون، وأغلاق 15 مركز اتصالات كانت تجري فيها عمليات الاحتيال واستهداف الضحايا عبر منتجات استثمارية وتداول أسهم وهمية تظهر للضحايا حسابات التداول والتي تبين أنها وهمية تخضع لتلاعب من قبل موظفين متورطين بعمليات الاحتيال عبر عملات رقمية ومحافظ مشفرة في مجموعة ميلتون، ولم يسفر ذلك سوى باعتقال موظفين صغار تم التغرير بهم خلال بحثهم عن وظائف.

اعتمدت الاحتيالات على شركات استثمار وهمية تتبع مجموعة ميلتون وقامت هذه استهداف فئات معينة من خلال رعاية أندية كرة القدم الإنكليزية (اسماء هذه الشركات باللون الرمادي ادناه)

يظهر ارتباط ديفيد كيزراشفيلي وهو وزير دفاع سابق في جورجيا، من خلال شبكات من الشركات الوهمية المسجلة في ملاذات ضريبية كشفت عنها تسريبات بنما.

خمسة أسماء لشركات وردت في تسريبات ما يعرف باسم أوراق بنما تبين أن أربعة منها وهي – تشيليدزي ، وجوجيشفيلي ، ومجلادزي ، وبينيميني – تم إدراجهم كمديرين أو شخصيات بارزة ضمن مجموعة من الشركات الخارجية المرتبطة أو الشركات الفرعية التي سبق- بتاريخ مجموعة ميلتون. عادت العديد من هذه الشركات غير التابعة لميلتون بطريقة ما إلى شخصية واحدة: ديفيد كيزراشفيلي ، مسؤول حكومي جورجي سابق خدم لمدة عامين كوزير للدفاع في البلاد ويملك حاليا منزلا قيمته قرابة 100 مليون دولار في لندن ولديه كباقي الرؤوس الكبيرة في هذه الاحتيالات طاقم قوي من المحامين.

(ديفيد تودو، العقل المدبر وارء شبكة ميلتون التي تعمل تحت مظلتها قرابة 150 شركة بالاحتيالات باستثمارات وهمية)

(قام ديفيد كيزراشفيلي بالتوجه لأوكرانيا لنقل مكاتب شركة ميلتون من كييف إلى جورجيا، زاعما أنه ذاهب لأوكرانيا لمقاتلة الروس، فيما نقل عمليات الاحتيال إلى بناء اسمه بكسل في تبليسي في جورجيا)