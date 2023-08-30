تحذير الخارجية الاماراتية من رسائل احتيال

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية تحذيرا من انتحال جهات اسم وزارة الخارجية أو موظفيها لإرسال رسائل ومراسلات احتيالية تستهدف الإيقاع بضحايا والحصول على أموالهم، وتحث الجمهور على عدم الرد على طلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وتشير الوزارة في منشورها إلى تأكيدها بأن كل خدماتها “رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثوقة”.

وتورد مثالا وهو السماح لمتصل الدخول في الهاتف الجوال لحساب الهوية الرقمية (UAE Pass)

وتنبه الوزارة إلى أنه في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني التواصل مع الوزارة عبر الرقم (0097180044444).

يذكر أن السماح بدخول لحساب الهوية الرقمية لاشخاص مجهولين قد يدعون أنهم من جهة حكومية كفيل بوصولهم لحسابات بنكية عبر حساب الهوية الرقمية التي تخولهم للسحب المالي عن بعد وسحب الأرصدة البنكية.

ويتبع المحتالون أساليب بالغة من الدهاء بتصنع الحديث بلهجة عربية أحيانا، إلى جانب تزويرهم رسائل و مواقع إلكترونية تقلد الجهات الرسمية أو الحكومية.

احذر من المراسلات الاحتيالية pic.twitter.com/77BEYR0IK4 — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 29, 2023