يحذر جي بي مورغان JPMorgan في مذكرة داخلية نُشرت الخميس من أن إسرائيل تمثل مخاطر استثمارية أكبر بسبب التطورات الأخيرة المرتبطة بصعود حكومة بنيامين نتنياهو الجديد.

قال جي بي مورجان في مذكرة أوردتها القناة 12 الإسرائيلية : “شهدت الأسواق المحلية في إسرائيل تصعيدًا في المخاطر الخاصة ، حيث تمت إضافة التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى مخاوف المستثمرين بشأن خطط الإصلاحات القضائية”. يأتي التحليل المتعمق والسلبي من الشركة متعددة الجنسيات الكبرى بعد أيام فقط من مزاعم نتنياهو أن جي بي مورجان وجولدمان ساكس لم يكونا قلقين بشأن تأثير المقترحات القضائية.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي في سعيه إلى طمأنة قطاع الأعمال بشأن مقترحاته لإصلاح القضاء، بأن اثنين من البنوك الاستثمارية في وول ستريت، “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو“، لم يثيرا أي مخاوف من هروب الاستثمارات الاجنيبية، وذلك في محاولة للرد على تحذيرات من ردّ فعل عنيف للسوق تجاه خطط حكومته لإصلاح القضاء. في مقطع فيديو نُشر مساء الأحد على “تويتر”، قال نتنياهو: “يقولون إن إصلاح القضاء سيبعد المستثمرين.. لكن اثنين من أكبر وأهم البنوك الاستثمارية، (جيه بي مورغان) و(غولدمان ساكس)، يقولان عكس ذلك تماماً”.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعادة نشر تغريدة لمكتب التداول في “جيه بي مورغان”، اعتبرن الاحتجاجات ضد إصلاحاته القضائية المقترحة بأنها “ضجيج إلى حد كبير”، وقالت إنها لم “تغيّر النظرة الأساسية، والتي ترجّح صعود السندات المقوّمة بالشيكل”.

احتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين على إصلاحات نتنياهو المقترحة، فيما حذّر بعض الاقتصاديين البارزين وقادة شركات التكنولوجيا من أنها قد تضرّ بالتصنيف الائتماني لإسرائيل، وبقدرة الشركات الإسرائيلية على زيادة رأس المال. انخفض الشيكل بنسبة 1.7% اليوم الإثنين، ليعود ويجري تداوله بانخفاض 1% عند 3.74 للدولار في الساعة 4:55 مساءً. وتُعتبر نسبة الانخفاض هذه الأكبر بين العملات العالمية الرئيسية التي تتتبعها بلومبرغ. كتب جيروم ليبوفيتشي، الخبير الاستراتيجي في بنك “بي إن بي باريبا” في مذكرة للعملاء اليوم الإثنين، أن الإجراءات القانونية المقترحة إضافة إلى التوترات المتزايدة مع الفلسطينيين مؤخراً، “كانت كافية لزعزعة معنويات المستثمرين”.

وقال ليبوفيتشي: “يحظى الإصلاح بدعم واسع النطاق من الحكومة. لكن، وفي أعقاب موجة الانتقادات والاحتجاجات الأخيرة، نعتقد أن حكومة نتنياهو ستخفّف من بعض جوانب الإصلاحات المقترحة.. سيؤدي هذا إلى تأخير حزمة الإصلاحات، ولكن السوق ستستقبلها بشكل إيجابي”.