تحذير، بياناتك سيتم حذفها مع الحسابات الخاملة بـ غوغل ويوتيوب وغيرها في ديسمبر

ستبدأ غوغل بحذف البيانات والملفات في الحسابات الخاملة لديها اعتبارا من ديسمبر القادم بحسب بيان الشركة في مدونتها.

وقالت الشركة تحت عنوان تحديث سياسات الحسابات الخاملة إنها تسعى لمنع عمليات انتحال الشخصية وسرقة البيانات في تلميح إلى خشيتها من استخدام الحسابات الخاملة من قبل آخرين.

وسيكون عليك إما تنزيل الملفات من صور وغيرها إلى جهازك أو التخلص منها في حال كنت قادرا على تسجيل الدخول في الحسابات القديمة.

وتوضح الشركة إنها تسعى للمحافظة على أمن المنتجات والخدمات التي تقدمها عبر الإنترنت ضد التهديدات الأمنية ، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات. وتنوه أن الحساب الخامل أكثر عرضة للاختراق لأنها تعتمد على كلمات مرور سهلة أو قديمة.

تنطبق السياسة فقط على حسابات غوغل الشخصية ، ولن تؤثر على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الشركات.

وتقل إن تحليلات الشركة الداخلية تشير إلى زيادة احتمال اختراق الحسابات المتروكة بـ 10 مرات مقارنة مع الحسابات النشطة والتي تستخدم التحقق بخطوتين. بمعنى أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر ، وبمجرد اختراق الحساب ، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى إرسال المواد أو المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار ، مثل البريد العشوائي.

إذا لم يتم استخدام حساب غوغل Google أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين على الأقل ، فقد تحذف الحساب ومحتوياته – بما في ذلك المحتوى داخل مساحة عمل Google (Gmail والمستندات و Drive و Meet والتقويم) و YouTube و صور غوغل.