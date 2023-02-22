تحذير، الذكاء الاصطناعي أفلت من عقاله

حذر كل من إيلون ماسك ومؤسس أداة تشات جي بي تي من أن الذكاء الاصطناعي قد أفلت من عقاله، ويمكن أن تصبح الأمور أسوأ مما نتخيله، مع تطوير ما يعرف بـ ذكاء الآلة المتفوق على البشر superhuman machine intelligence SMI” ولا بد للحكومات من ضبط هذه الابتكارات قبل أن تخرج هذه الأنظمة عن السيطرة.

وحذر سام ألتمان المؤسس المشارك لـ تشات جي بي تي ChatGPT من أن العالم اقترب من دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة مخيفة. التمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي OpenAI التي طورت أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، اشار في سلسلة من التغريدات أنه من الأهمية بمكان تنظيم الذكاء الاصطناعي في المستقبل ، حتى يمكن فهمه بشكل أفضل. وذكر أنه يعتقد أن المجتمع يحتاج إلى وقت للتكيف مع “شيء كبير جدًا” مثل الذكاء الاصطناعي. “نحتاج أيضًا إلى وقت كافٍ لمؤسساتنا لمعرفة ما يجب القيام به. سيكون التنظيم أمرًا بالغ الأهمية وسيستغرق وقتًا لمعرفة ذلك. على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي من الجيل الحالي ليست مخيفة للغاية ، إلا أنني أعتقد أننا لسنا بعيدين عن الأدوات التي يحتمل أن تكون مخيفة “.

كما قال ألتمان إن الطريق إلى مستقبل معزز بالذكاء الاصطناعي “جيد في الغالب ، ويمكن أن يحدث سريعًا إلى حد ما” ، مقارنته بالانتقال من “عالم ما قبل الهاتف الذكي إلى عالم ما بعد الهاتف الذكي”. ولفت إلى أن إحدى القضايا المتعلقة بتبني المجتمع لتقنية روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي هي “أن الناس يبتعدون وهم قلقون من التحدث إلى روبوت محادثة ، حتى لو كانوا يعرفون ما يحدث بالفعل”. كتب ألتمان عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في مدونته في مارس 2015: “يجب على حكومة الولايات المتحدة ، وجميع الحكومات الأخرى، تنظيم عمليات تطوير ذكاء الآلة الخارق superhuman machine intelligence SMI” ، في إشارة إلى الذكاء الآلي الخارق. “في عالم مثالي ، من شأن التنظيم أن يبطئ الاستخدام الضار والأشرار ويسرع الاستخدام الإيجابي”.

we also need enough time for our institutions to figure out what to do. regulation will be critical and will take time to figure out; although current-generation AI tools aren’t very scary, i think we are potentially not that far away from potentially scary ones. — Sam Altman (@sama) February 19, 2023

أما إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر»، و«سبيس إكس»، و«تيسلا»، فقد طالب في الأسبوع الماضي من دبي بضرورة وضع تشريعات واضحة لقطاع الذكاء الاصطناعي مثل باقي القطاعات وسائر التقنيات، انطلاقاً من أهمية وجود معايير تضمن أمن المستخدمين، وذلك خلال مشاركته في دبي في القمة العالمية للحكومات عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار ماسك إلى أنه يتوجب تطوير تشريعات تعزز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحيد مخاطره.

وبدأت شركات تقنية بتطوير أجهزة روبوتية وطائرات مسيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام دون تدخل بشري، فيما تعمل شركات الأسلحة على تطوير أسلحة تتخذ قرار إطلاق النار ذاتيا ودون إشراف بشري ايضا. ومثلاـ رفضت إسرائيل التوقيع على معاهدة “الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة”، كذلك الحال مع شركات تطوير الأسلحة التي تزود الطائرات المسيرة بقدرات فتاكة دون تدخل بشري في عمليات وقرارات قتل ما تصنفه البرامج على أنه “العدو”.