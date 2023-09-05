تحدٍ على سناب تشات يقتل مراهقاً

توفي مراهق من ولاية ماساتشوستس الأميركية بعد مشاركته في تحد على تطبيق “سناب تشات” لمقاطع الفيديو والبث الحي، وذلك اثر تناوله كمية من أكياس البطاطس المقرمشة الحارة جداً، وفق بيان صادر عن عائلته نشرته وسائل اعلام محلية.

وبحسب البيان فإن الفتى المراهق قبل التحدي المنتشر في الآونة الأخيرة على التطبيق الأصفر، حيث تناول كميات كبيرة من شريحة “باكي” (Paqui ) الحارة للغاية في المدرسة في بث مباشر على حسابه في التطبيق ليصاب بعدها بألم حادة في المعدة.

وبعد عودته إلى المنزل، تم نقله إلى مستشفى قريب حيث أُعلنت وفاته.

وتحذر باكي على موقعها الإلكتروني من أن تناول الشريحة قد يكون له آثار سلبية ضارة، وتوصي أن تؤكل الرقاقة من قبل البالغين فقط.

كما تنصح الأشخاص بضرورة طلب المساعدة الطبية إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس أو الإغماء أو الغثيان لفترة طويلة.

وتشدد على ضرورة غسل اليدين بالصابون بعد لمس الشريحة، وعدم ملامسة العينين أو المناطق الحساسة الأخرى.

وتحتوي شريحة “باكي” على أنواع قوية وحادة من البهارات الحارة.

وأفادت رئيسة قسم طب طوارئ الأطفال في مركز تافتس الطبي الدكتورة لورين رايس، بأن الشخص عندما يأكل طعاما حارا، يمكن أن تتراوح النتائج من حرق الفم أو الشفاه إلى مشاكل في القلب.

وقالت رايس: “في بعض الأحيان، نرى أشخاصا يعانون من آلام شديدة في الصدر، أو يعانون من خفقان القلب أيضا”.