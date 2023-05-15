تم افتتاح باب التسجيل للمشاركة في تحدي “رينغ ذا بيل” للياقة البدنية، الذي يقام دعماً لحملة مدى، ويرحب الحدث بجميع أفراد المجتمع في الإمارات العربية المتحدة لاختبار قدراتهم أثناء خوض مجموعة من التحديات، والمساهمة بدعم جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة يقام التحدي بالشراكة مع “نادي درع الصحراء”، يوم السبت 27 مايو، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 8:00 مساءً في محطة أبوظبي للسفن السياحية، حيث سيخوض المشاركون سلسلة من التمارين البدنية والذهنية الممتعة.

وتبلغ تكلفة المشاركة في التحدي 540 درهماً إماراتياً لكل فريق، ويجب على المشاركين التسجيل ضمن فريق من ثلاثة أفراد من الذكور أو الإناث.

وستخصص جميع عائدات الحدث لصالح حملة مدى، المبادرة الخيرية الهادفة لجمع التبرعات من أجل القضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة وهما مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي. وفي إضافة جديدة إلى تحدي “رينغ ذا بيل”، سيتم دعوة جميع المشاركين أيضاً للانضمام إلى تحدي يقام قبل بدء السباق، والذي سيشهد تنافس الفرق لجمع أكبر قدر من التبرعات لصالح حملة مدى، عن طريق منصة التبرع YallaGive.

ومن الجدير بالذكر أن الأمراض المدارية المهملة هي مجموعة من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها وعلاجها، إلا أنها ما زالت تصيب واحداً من بين كل 5 أشخاص حول العالم بما فيهم مليار طفل، وهي منهكة للجسد وتسبب الإعاقات والتشوهات والعمى، وقد تكون قاتلة في بعض الحالات.

وتؤثر هذه الأمراض على الأشخاص الذين يعيشون في فقر وضمن المجتمعات النائية ذات الموارد المتدنية، وتضع معظم العائلات بحالة مستمرة من العجز والفقر، ما يكلف الدول النامية خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.