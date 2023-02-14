كشف مستشفى رأس الخيمة عن انضمام أكثر من 10 آلاف متسابق إلى مبادرة تحدي خاسر الوزن الأعظم، تحدي خسارة الوزن الأكبر من نوعه في دولة الإمارات والرامي إلى رفع الوعي حول السمنة المفرطة، بهدف خسارة الوزن والتحول إلى نمط حياة أكثر صحة. وشهدت المبادرة انضمام متسابقين من جميع أنحاء الإمارات؛ مع استئثار رأس الخيمة بالصدارة مع نسبة 45% من المشاركين، تليها دبي (25%) والشارقة (13%) وأبوظبي (12%) وباقي الإمارات (5%).

ويشارك 22% من المتسابقين ضمن فئة التحدي البدني، بينما وصلت نسبة المتسابقين في فئة التحدي الافتراضي إلى ما يقارب من 80%؛ كما تتنافس 9 فرق مؤسسية للحصول على كأس خاسري الوزن السنوية، قبل اختتام فعاليات التحدي الذي يستمر لثمانية أسابيع بحفل توزيع جوائز على الفائزين في 22 مارس المقبل.

وتتقارب نسب المشاركة في هذا التحدي بين الجنسين، مع تشكيل النساء لنسبة 45% من المتسابقين مقابل نسبة 55% للرجال؛ أما من ناحية الفئة العمرية، وصلت نسبة المتسابقين ممن هم تحت سن 40 سنة إلى 72% مقابل 28% لمن هم فوق هذا السن. ويجدر بالذكر تشخيص 99% من المتسابقين بالسمنة المفرطة بعد تسجيل مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر. ويبلغ الحد الأقصى للوزن المسجل في فئة الرجال 261 كيلوغرام مع مؤشر كتلة جسم 77.9، مقابل 185 كيلوغرام مع مؤشر كتلة جسم 65 عند النساء.

وجاء ارتفاع الضغط على رأس قائمة الأمراض المصاحبة للسمنة بين المشاركين بنسبة 18%، يليه السكري بنسبة 15%، ثم التهاب المفاصل بنسبة 11%.

ما رأي المشاركين في تحدي خاسر الوزن الأعظم في رأس الخيمة؟

وتعليقاً على الموضوع، قال غاري ديفيد، المشارك القادم من رأس الخيمة بعمر 59 عاماً ووزن 163 كيلوغراماً: “أشارك في المبادرة ضمن فئة التحدي البدني مستفيداً من خبرتي في الملاكمة أثناء إقامتي في اسكتلندا. ولسوء الحظ، تعرضت لحادث سيارة منعني من الاستمرار في هذه الرياضة وأدى لاكتسابي أكثر من 35 كيلوغراماً. ولم أستطع أن أفقد الكثير من وزني الزائد رغم العديد من المحاولات الحثيثة، لذا قررت المشاركة في هذا التحدي الذي أعتزم توظيف قدراتي التنافسية فيه لتحقيق هدفي”.

وبدورها، قالت، مريم جيري (41 عاماً)، متسابقة من أبوظبي ضمن فئة التحدي البدني بوزن 102 كيلوغراماً: “لا يتعلق الأمر بالجائزة فقط، فلطالما بحثت عن دافع يساعدني على بدء رحلة فقدان الوزن واتباع أسلوب حياة صحي. وبما أنني أم عاملة، أريد أن أنقل هذا الدافع إلى طفلي الصغير، الذي يأكل الكثير من الوجبات السريعة، في محاولة لمساعدة أطفالي على بدء حياةٍ صحية”.

ومن جهتها، قالت سناء خالد (39 سنة)، متسابقة من أبوظبي: “أعيش في أبو ظبي منذ 18 عاماً، ويصل وزني إلى 126 كيلوغراماً. وشاركت العام الماضي في تحدي خاسر الوزن الأعظم ضمن فئة التحدي الافتراضي، ولكن للأسف لم أستطع إكمال التحدي. وأصمم هذا العام على إكمال التحدي والفوز بالجائزة الاستثنائية، التي تُعد حافزاً إضافياً لي في هذه المسابقة”.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، أثناء حديثه حول سلسلة المبادرات المتواصلة المتعلقة بالصحة والعافية المجتمعية: “تشهد الإمارات تحولاً حقيقياً في مجال الصحة بسبب زيادة الوعي والعمل على توفير المقومات الضرورية للوصول إلى نمط حياة أكثر لياقة وصحة بين السكان. ويسعدنا للغاية أن نشهد المشاركة الكبيرة من جميع فئات المجتمع في مثل هذه المبادرات التي ترعاها مستشفى رأس الخيمة، كما أن الإقبال للتسجيل في تحدي خاسر الوزن الأعظم لهذا العام يعزز ثقتنا بأننا نسير على الطريق الصحيح للوصول إلى أعلى مستويات صحة بين السكان، على مستوى المنطقة والعالم”.

وينقسم التحدي إلى ثلاث فئات، وهيالبدني والافتراضي والمؤسسي، ويقدم جوائز مميزة للفائزين ضمن جميع الفئات.وتمت زيادة عدد الجوائز النقدية التي تشجع الناس على خسارة الوزن، لتتيح لمزيد من المشاركين فرصة الفوز. وستُمنح الجوائز لثلاثة مشاركين رجال وثلاث سيدات ضمن فئتي التحدي البدني والافتراضي، كما تتنافس الفرق المؤسسية للحصول على “كأس خاسري الوزن السنوية”.

وستقدم دورة العام الحالي من التحدي جوائز نقديةً لأول ثلاثة متسابقين من الرجال والسيدات ضمن كل فئة، حيث سيحصل أصحاب المرتبة الأولى على 300 درهم والثانية على 200 درهم والثالثة على 100 درهم إماراتي مقابل كل كيلوغرام يخسرونه.

كما يحظى الفائزون والفائزات الثلاث الأوائل في فئة التحدي الافتراضي بفرصة الحصول على العديد من الجوائز، والتي تتنوع بين باقات الإقامة المحلية والإجازات والباقات الصحية المجانية، إضافة إلى قسائم المطاعم وعضوية في النوادي الرياضية وغيرها من الجوائز المميزة. كما يحصل الأشخاص الذين خسروا أكبر نسبة من وزنهم على جوائز ضمن فئتي التحدي البدني والافتراضي.

وتشمل قائمة الجهات الراعية لهذا الحدث فنادق هيلتون؛ وفندق راديسون؛ وريكسوس باب البحر؛ ودبل تري باي هيلتون؛ وواوان بروتين؛ وفندق ومنتجعات بن ماجد بيتش؛ وغوريلا جيم.