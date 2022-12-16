تحدي تطبيق تيك توك في مصر..إصابة بطل رياضي ناشيء بشلل رباعي ومطالبات بحظر التطبيق

أصيب فتى مصري يبلغ من العمر 13 عاما بشلل رباعي بعدما تحولت لعبة “تحدي للبث على تطبيق توك توك” إلى مأساة دفعت مسؤولين للمطالبة بحظر التطبيق الصيني في مصر.

واشتهر على التطبيق تحدي “رمي الصحاب” الذي يقوم فيه مجموعة من الشباب بقذف زميل لهم إلى أعلى وتركه يسقط أيضا لقياس مدى تحمله.

أقدم زملاء “أحمد”، وهو بطل رياضي ناشيء في رياضة الجودو، على لعبة التحدي وقذفوا بزميلهم إلى أعلى ليسقط أرضا ويصاب بكسور في العمود الفقري والنخاع الشوكي أقعدته مصابا بشلل رباعي مما دفع نواب بالبرلمان إلى المطالبة بحظر التطبيق داخل البلاد لخطورته على النشء.

التحدي الخطير لم يكن الأول، فقد انتشر على التطبيق مؤخرا تحدي “كتم الأنفاس” الذي سمي بتحدي الموت، وتحدي “تشارلي” الذي يدَّعي التواصل الروحي بالعالم الآخر، ويدفع من يشارك فيه إلى إيذاء نفسه.

دعوات في البرلمان لحظر التطبيق

تقدمت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة دعت فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حظر التطبيق “لخطورته على المجتمع” على حد وصفها.

دعت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب البرلمان بإصدار قرار بحظر التطبيق لخطورة ألعاب “التحدي التي يجري تداولها بين المراهقين”.

تطبيق تيك توك

أطلق تطبيق تيك توك المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية العملاقة عام 2016 وخرجت نسخته العالمية في العام التالي وخلال فترة وجيزة تمكن من منافسة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

ووفق بيانات لموقع إحصائيات السوق “بزنس أوف أبس” حقق التطبيق عائدات تقدر بنحو 4.6 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 142 % على أساس سنوي.

تشير الإحصائيات إلى أن التطبيق مستمر في الصعود، العام الراهن. فوفق بيانات نشرها «ستاتيستا»، حصد «تيك توك» في عام 2021 نحو 656 مليون مستخدم عالمي.

من المتوقع أن يرتفع الرقم بنحو 15 % على أساس سنوي، ليصل إلى 755 مليون مستخدم في عام 2022، و أن يصل عدد المستخدمين إلى 955 مليوناً بحلول 2025.

دول عدة تعارض تيك توك

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبرز من حارب التطبيق في عام 2020 حين سعى إلى حظره في الولايات المتحدة عام بدعوى الاشتباه في أن المخابرات الصينية تستخدمه في أنشطة تجسس.

حظرت الهند استخدام التطبيق وكذلك أفغانستان بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم كما علق التطبيق بعض أنشطته في روسيا عقب الحرب الروسية الأوكرانية وإصدار روسيا قانون الأخبار الكاذبة.

في مارس الماضي، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مسؤولين في العديد من الولايات الأمريكية فتحوا تحقيقا شاملا عن تطبيق تيك توك وتأثيراته الضارة على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

قالت الوكالة إن مشرعين ومسؤولين في جهات تنظيمية بالولايات المتحدة انتقدوا التطبيق ونوهوا إلى مخاطر الممارسات التي يدفع إليها وكذلك محتواه المدفوع بالترويج بوسائل قالوا إنها قد تعرض الصحة البدنية والنفسية للمستخدمين للخطر.

وذكرت كلية سان فرانسيس بولاية إيلينوي في ورقة بحثية أن أحد أبرز أضرار تيك توك هو تشتيت الانتباه مشيرة إلى أن ذلك يحدث نتيجة مشاهدته لفترات طويلة.