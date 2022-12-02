by فادي طنّوس

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تحدي برج خليفة في دبي: الشيخ حمدان يصعد درج أعلى برج في العالم في 38 دقيقة

by فادي طنّوس

واجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحدياً كبيراً في مجال اللياقة البدنية من خلال إكمال صعود درج برج خليفة أطول مبنى في العالم، والذي يبلغ 160 طابقا.

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ويعد الشيخ حمدان من المواظبين على النشاطات الرياضة، وهي ليست المرة الأولى التي يتسلق فيها برج خليفة، إذ إن حسابه في “انستغرام” يوثق قيامه بهذا التحدي عدة مرات.

وسبق أن صعد الشيخ حمدان درج برج خليفة في تحد آخر:

  • عام 2013 احتفالاً بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة بملف استضافة “معرض إكسبو الدولي 2020” في دبي
  • في كانون الأول/نوفمبر 2020 ضمن تحدي برج خليفة

وكان الشيخ حمدان قد انضم خلال الشهر الماضي لأكثر من 190 ألف شخص شاركوا في تحدي اللياقة البدنية على مستوى المدينة، ضم مزيجاً من الركض وركوب الدراجات الهوائية في شارع الشيخ زايد في دبي.

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وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، أكد أن هدفه هو جعل دبي مدينة تشجع على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية.

وقال الشيخ حمدان:

“معاً، كمجتمع، نحن مواطني دبي أنشأنا حركة لياقة بدنية ملهمة، تبعث برسالة قوية سافرت إلى ما هو أبعد من مدينتنا.. وهذا الحدث هو دليل على روح التصميم في الإمارة وقوة المجتمع لإلهام التغيير”.

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