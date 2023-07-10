السعودية تحدد ضوابط موسم عمرة الخارج للأفراد

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية في وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة ضوابط خدمات شركات ومؤسسات العمرة للمعتمرين الأفراد في موسم العمرة الجديد 1445هـ.

وأظهرت الوثيقة أن المعتمرين الأفراد الذين أتموا حجوزاتهم بشكل مباشر من خلال منصات التسويق الإلكترونية المخصصة لخدمات الأفراد (B2C)، تلتزم شركات ومؤسسات العمرة الراغبة في تقديم الخدمات لهم بتحديد الدول التي ترغب شركة العمرة تقديم الخدمة فيها لهذه الفئة من المعتمرين عبر المنصة والمتابعة الدورية لطلبات المعتمرين الأفراد التي تحال إلى شركة العمرة المعنية من المسار الإلكتروني للعمرة واتخاذ الإجراء اللازم سواء بالموافقة أو الرفض خلال أربع ساعات من إرسال الطلب من المعتمر، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة سيتم اعتبار الطلب مرفوضاً بشكل تلقائي، على أن تكون مسؤولية شركة العمرة عن المعتمرين الذين وافقت على طلباتهم وتقديم جميع الخدمات المتعاقد عليها معهم من حين قدومهم وحتى مغادرتهم ولا يحق للشركة التعديل على حالة الطلب بالرفض بعد صدور التأشيرة.

وأكدت الوثيقة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المعتمرين الأفراد الذين تعاقدوا مباشرة مع شركات ومؤسسات العمرة من خلال خدمة (الوكيل الافتراضي)، تلتزم الشركات والمؤسسات لهم بالتعاقد مع المعتمرين من مواطني الدولة والمقيمين فيها بشكل نظامي فقط والتواصل مع المعتمر قبل وصوله للمملكة للتحقق من البيانات الفعلية لرحلتي القدوم والمغادرة ومتابعة المعتمرين وخدمتهم على مدار الرحلة والالتزام بمغادرتهم فور انتهاء مدة برنامج العمرة والمتابعة الدقيقة للإشعارات الإلكترونية الصادرة عن المنصة والموجهة للشركات لإخطارهم بتاريخ ووقت الدخول الفعلي لكل معتمر، والذي يمكن الشركة من رصد أي قدوم يخالف البيانات الموثقة مسبقاً مع المعتمر في البرنامج والتعامل معها وفق الإجراءات الموضحة بضوابط بلاغات تغيب المعتمرين وتصميم برامج المعتمرين لعرضها عبر المنصة وأن يكون ذلك مقصوراً على مواطني الدولة والمقيمين فيها، كما تلتزم بمغادرة المعتمرين الذين قدموا بموجب هذا المسار فور انتهاء مدة برنامج العمرة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق ما هو معتمد للتعامل مع حالات التأخر عن المغادرة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين.

البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

بدأت وزارة الحج والعمرة، قبل أيام، في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة ضمن جهودها في تمكين مزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة وتسهيل إجراءات وصولهم إليها بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك: www.nusuk.sa، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، مفيدة أن منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت بالتكامل مع الجهات المعنية، في وقت سابق، أنه بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون، والحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، حجز مواعيد لأداء نسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نُسك، وذلك قبل قدومهم إلى السعودية.

وتواصل الحج والعمرة تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، كالعائلية للمقيمين داخل المملكة، والشخصية لأحد السعوديين، والسياحية الإلكترونية، والمرور للزيارة، وذلك بإتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة لهم من خلال تطبيق نُسك.

عدم اشتراط محرم

تأتي تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن ضمن حُزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخراً، ومن بينها تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63 بالمئة مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وعدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.