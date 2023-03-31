تقنية ثورية غير مسبوقة لتحديد جنس المولود قبل الزواج

(أريبيان بزنس) – طور باحثون من مؤسسة “المجتمع الأمريكي للطب الإخصابي” تقنية ثورية تسمح بتحديد جنس المولود بنسبة نجاح تبلغ 80 بالمئة قبل عملية الإخصاب من خلال وزن النطاف فقط.

والتقنية غير مسبوقة وقد تمثل نقلة في عالم الطب الإخصابي، من حيث دقتها وأمانها، فالأبحاث السابقة اقتصرت على فرز النطاف فقط.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة “بلوس ون” العلمية، إلى اختبار التقنية على 1300 زوج وزوجة خضعوا لاختبار تدرج كثافة النطاف التي تفصل الجزيئات اعتمادا على وزنها.

وقال الدكتور جيانبيرو باليرمو، مؤلف الدراسة: “تفوق النطاف التي تحمل (كروموزوم إكس) المرتبط بإنجاب الإناث، وزن النطاف الحاملة (لكروموزوم واي) المرتبط بإنجاب الذكور”.

وأضاف “وضعنا النطاف في وسط كثيف لتسبح الخفيفة منها إلى الأعلى وتهبط الثقيلة منها إلى الأسفل، ثم اخترنا النطفة المطلوبة وحقناها في مركز البويضة داخل الرحم بعد إجراء اختبارات جينية لرصد المشكلات الجينية”؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.

ومن بين 105 من الأزواج المشاركين في التجربة، اختار 59 منهم جنس مولودهم ليكون أنثى في حين اختار 46 منهم ذكرا، وحققت التجربة دقة وصلت نسبتها إلى 79 بالمئة في اختيار جنس المولود الأنثى و80 بالمئة من الذكور.

وكشفت التجربة عن نجاح التقنية في فصل النطاف دون التأثير على شكلها وصحتها، وإنجاب أطفال سليمين دون أي تأخر في تطور نموهم حتى عمر ثلاثة أعوام حالياً.

ويمكن أن تساعد التقنية الجديدة في المستقبل، الأزواج الطبيعيين الذين لا يحتاجون إلى علاج الخصوبة، لتحديد جنس المولود الذي يختارونه، فالأزواج الخاضعين لعلاج الخصوبة يستطيعون تحديد جنس الجنين قبل زراعته.

وتقف أسباب أخلاقية وقانونية عديدة في وجه اتخاذ العائلة لقرار تحديد جنس مولودهم؛ مثل توازن العائلة بين الذكور والإناث وتجنب الأمراض الوراثية المرتبطة بجنس دون الآخر.

وقال الطبيب أليكس روبلز، غير المشارك في البحث “يمتاز استخدام التقنية لفرز النطاف بقابلية تطبيقه المرتفعة، التي تتفوق على غيرها بوزن (الكروموزومات) وإدخالها في معادلة فرز النطاف”.

ويمكن تطوير التقنية مستقبلا لتحديد صفات الأطفال؛ مثل طولهم ولون عيونهم وقوتهم وميولهم الجنسية.