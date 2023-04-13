الإمارات.. تحديد إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموار د البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1444 هجرية وبما يوافقها من التاريخ الميلادي، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات،، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء التعميم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

تعلن #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1444 هجرية وبما يوافقها من التاريخ الميلادي، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.#الإمارات pic.twitter.com/5g6F3XJZxV — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) April 13, 2023

وتصادف العطلة التالية يوم 27 حزيران/يونيو ، وهو يوم عرفات. يلي ذلك مباشرة عيد الأضحى، الذي من المتوقع أن يقع بين 28 و30 حزيران/يونيو.

ثم تأتي رأس السنة الهجرية في 21 /تموز/يوليو.

وسيكون عيد المولد النبوي الشريف في 29 أيلول/سبتمبر، مناسبة ليوم عطلة رسمية أخرى.

وتنتهي أيام العطل الرسمية خلال عام 2023، في كانون الأول/ديسمبر مع اليوم الوطني في 2 و 3 منه على التوالي.

#مجلس_الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023 pic.twitter.com/mgZiXfbaby — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 27, 2022

مجلس الإمارات للإفتاء: إذا وافق العيد يوم جمعة تقام الصلاتان في وقتيهما

