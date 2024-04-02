هذه الأجهزة غير مشمولة بتحديث نظام آيفون iOS 18

تستعد شركة “أبل” لإصدار نظام التشغيل الجديد الخاص بها “iOS 18” في يونيو المقبل، ويُتوقع أن يتضمن ميزات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لن تتوافق بعض أجهزة iPhone القديمة مع تحديث iOS 18، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل عام 2018، مثل سلسلة iPhone SE وطراز iPhone 8 Plus، وذلك بسبب المعالجات الأبطأ والذاكرة الضعيفة التي لا تدعم الميزات الجديدة.

الأجهزة غير المتوافقة مع التحديث

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (الجيل الأول)

متطلبات التوافق لتحديث iOS 18

يتطلب تحديث iOS 18 شريحة “A12 Bionic” من أبل كحد أدنى، وهي موجودة في الأجهزة التالية:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (الجيلان الثاني والثالث)

iPhone 11, Pro, Max

iPhone 12, Mini, Pro, Pro Max

iPhone 13, Mini, Pro, Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Max

iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max

يُعد تحديث iOS 18 من أهم إصدارات أبل، حيث يُتوقع أن يتضمن ميزات ثورية مثل “AI Gemini” من Google، التي تُمكن من إنشاء الصور وكتابة المقالات بناءً على طلبات بسيطة على آيفون.

من المقرر أن تكشف شركة “أبل” عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 حزيران/يونيو 2024.

تحديثات الذكاء الاصطناعي لدى أبل

من المتوقع أن تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل على تحسين Siri ، مما يمكنها من تقديم إجابات أكثر دقة بينما سيقوم تطبيق الرسائل “بطرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائيًا”، وفقًا لمارك غورمان من “بلومبرغ”.

ويقال إن نظام التشغيل الجديد يُنظر إليه داخل الشركة على أنه واحد من أكبر تحديثات iOS – إن لم يكن الأكبر – في تاريخ الشركة. بناءً على ذلك، يجب أن يكون مؤتمر مطوري أبل في حزيران/يونيو مثيرًا للغاية.

من المتوقع أيضًا أن يضيف نظام التشغيل القادم ميزة طرق مخصصة إلى خرائط أبل والتي ستسمح للمستخدمين بوضع اتجاهات مختارة ذاتيًا بدلاً من الوصول فقط إلى خيارات أبل المحددة مسبقًا.

كما أفادت التقارير أن الشاشة الرئيسية ستحصل أيضًا على تعديل، مما يمنح المستخدمين خيارات أكثر قابلية للتخصيص والتحكم في كيفية تنظيم أيقونات التطبيق.

تحديثات أخرى وتاريخ الإطلاق

سيدعم تحديث iPadOS 18 أيضًا أجهزة iPad التي تم إصدارها بعد عام 2018 بما في ذلك الجيل الثامن من iPad والجيل الثالث من iPad Pro و iPad Air والجيل الخامس من iPad mini.

يأتي التحديث في الوقت الذي شهد فيه أحدث طراز iPhone 15 من أبل انخفاضًا كبيرًا في المبيعات في الأسابيع التي تلت إصداره في أيلول/سبتمبر الماضي. ووصف بأنه “أكبر فشل في تاريخ أبل”.

واشتكى المستخدمون من تغير لون الخامة واحتراق هواتفهم ووجود خلل في البرنامج وضعف المتانة حيث قال بعض المستخدمين إنهم قد يكسرون الجهاز بأيديهم المجردة.

من المحتمل أن يتم طرح الإصدار التجريبي لنظام iOS 18 في تموز/يوليو المقبل مع توقع تاريخ إصدار عام في أيلول/سبتمبر 2024.