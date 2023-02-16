أعلنت منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن ستة شروط يجب التأكد منها للتمكن من الاستفادة من خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين عبر “أبشر أفراد”.

وأوضحت المنصة الإلكترونية، بحسب وسائل إعلام محلية، أن الخدمة تتيح تحديث معلومات الجواز للمستثمر نفسه، والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والذين تم إصدار جوازات سفر جديدة لهم من سفارة بلدانهم في السعودية أو خارجها، وذلك عند استيفاء شروط وأحكام وزارة الداخلية التالية: يتم تحديث جواز سفر المستفيد من قبل الكفيل أو المفوض له فقط في حال وجود تفويض، لا يمكن للمستفيد تحديث بيانات جواز السفر الخاص به عبر الخدمة (باستثناء الكفيل المستثمر).

وأضافت أن من الشروط أيضا أنه يمكن تحديث معلومات الجواز مرة واحدة كل خمس سنوات فقط من خلال “أبشر”، وأنه لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال كانت المدة المتبقية في صلاحية الجواز الحالي أكثر من 12 شهراً.

وشددت الشروط على أنه لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال وجود مخالفات مرورية على سجل الإقامة المراد تسجيل الجواز الجديد له، إضافة إلى التحقق من حالة المستفيد وألا يكون مسجلاً بالنظام كـ “متغيب عن العمل”.

وأبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط التطبيق بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويخدم 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية. ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.