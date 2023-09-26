يصغي ويتحدث ويرى، قدرات جديدة لأداة الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”

أعلنت شركة “أوبن ايه آي” الاثنين عن تحديث برنامجها للذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” سيجعله قادراً على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين أي أنه يصغي للأوامر والاستفسارات الصوتية ويتعرف على الصور وغيرها والرد الصوتي عند الحاجة.

التحديثات

سيتمكن “تشات جي بي تي” من الرد على أي طلب استفسار بصورة بالإضافة إلى الدردشة شفهياً مع المستخدمين.

سيتمكن المستخدمون مثلاً من التقاط صورة لنصب تذكاري ومواقع شهيرة وإجراء محادثة مع “تشات جي بي تي” عن تاريخ هذه المعالم، أو عرض المكوّنات الموجودة في ثلاجتهم عليه ليقترح عليهم وصفة ما.

ستدخل هذه التحديثات على “تشات جي بي تي” خلال الأسبوعين المقبلين.

الفوائد

يمكن استخدام “تشات جي بي تي” لمساعدة الأطفال على إنجاز فروضهم أو طلب منه إخبارهم قصة قبل النوم.

يمكن استخدامه لترجمة البودكاست مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصائص الصوتية المميزة للمتحدث.

وكانت الشركة أعلنت أنّها تعتزم إجراء هذه التحديثات على البرنامج، خلال عرضها في آذار / مارس “تشات جي بي تي 4″، أحدث إصدار من البرنامج.

ودفع النجاح الذي حققه “تشات جي بي تي” عام 2022، شركات التكنولوجيا الكبرى من أمثال “غوغل” و”مايكروسوفت” إلى التسابق على ابتكار برامج تعمل استناداً إلى للذكاء الاصطناعي التوليدي.

لكنّ النشر السريع لهذه البرامج غير الخاضعة لقواعد واضحة بعد، يثير قلقاً كبيراً، خصوصاً وأنها تبتكر إجابات لأي سؤال يُطرح عليها.

وأقرّت “اوبن ايه آي” في بيانها الاثنين بأن “النماذج التي ستتمكّن من معالجة الصور تمثّل تحديات جديدة، لأنّ الأشخاص قد يستخدمون شرح الصور الذي سيقدّمه البرنامج في مجالات دقيقة وتنطوي على خطورة”.

وأكدت الشركة الناشئة أنّها “اختبرت النموذج” في موضوعات منها التطرف والمعرفة العلمية، مبديةً تطلعها إلى استخدامه في الحياة اليومية وتلقّي تعليقات من المستخدمين لتحسين أدائه .

من ناحية أخرى، حدّت الشركة من قدرات “تشات جي بي تي” على “تحليل الأشخاص” لأنّ التفاعل “لا يكون دقيقاً دائماً”، مشددة على أنّ “هذه البرامج عليها احترام خصوصية الأفراد”.