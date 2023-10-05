تحديثات جديدة من أبل لمعالجة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15 من ارتفاع الحرارة

أصدرت شركة أبل تحديثاً لنظامها التشغيلي iOS يهدف لحل مشكلات ارتفاع درجة الحرارة واستنزاف البطارية المتعلقة بأجهزة آيفون 15.

واضطرت أبل إلى إصدار التطبيق بعد تلقيها شكاوى من المستخدمين حول ارتفاع درجة الحرارة عند شحن هواتف آيفون 15 الجديدة، حيث أشار البعض إلى أن إطار التيتانيوم يصبح ساخنًا جدًا بحيث لا يمكن حمله.

وقالت أبل إن iOS 17.0.3 يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية، ويعالج مشكلة قد تتسبب في تشغيل iPhone بشكل أكثر دفئًا من المتوقع، وأصدرت أيضًا تحديث iPadOS 17، وفقا لتقرير موقع فون أرينا.

خلل برمجي في آيفون 15

وألقت شركة أبل باللوم على خلل برمجي في آيفون 15 أدى إلى ارتفاع الحرارة، خاصة عند فتح بعض التطبيقات مثل Instagram وتطبيق Uber ولعبة الهاتف المحمول Asphalt 9 لكنها أدركت المشكلة، وأصدرت iOS 17.0.3 لحلها.



وأكدت أبل أن يعمل التحديث أيضا على تحسين عمر البطارية لأولئك الذين لديهم جهاز iPhone15 بعد أن أشارت شكاوى المستخدمين إلى أن بطارية هواتفهم كانت تستنزف بمعدل 1 نقطة مئوية في الدقيقة، على سبيل المثال، قضاء 10 دقائق في تصفح Instagram على جهاز آيفون 15 يقلل من عمر البطارية بمقدار 10 نقاط مئوية.

وذكرت أبل أيضاً أن الإصدار الحديث iOS 17.0.3 يقوم بتصحيح الثغرات الأمنية.

وكانت منشورات على منتدى أبل أشارت إلى ارتفاع درجة حرارة سلسلة آيفون 15 برو، حيث نشر أحد المستخدمين صورة لهاتف iPhone 15 الخاص به بجوار مقياس حرارة يسجل درجة حرارة 44 درجة مئوية (111 درجة فهرنهايت).

وقال مينغ-تشي كو، المحلل لمنتجات شركة أبل في TF International Securities، إن أي مشكلة ارتفاع في درجة الحرارة ترجع على الأرجح إلى “تسويات” في تصميم الهاتف حيث حاولت الشركة تقليل وزن المنتج.

ويحتوي طراز iPhone Pro على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو موصل ضعيف للحرارة، مما قد يعيق قدرة الهاتف على تبديد الحرارة.