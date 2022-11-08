تحديات تواجه شركات التقنية المالية السعودية

يتحدث الخبير المالي السعودي فادي العوامي رائد الأعمال والمستشار المالي المتخصص في المشاريع الناشئة والمتوسطة عن تحديات تواجه المبادرين السعوديين على صعيد مشاريع التقنية المالية. ويلفت بالقول:” “قد يكون تاريخ التقنية المالية ليس بجديد حيث قدمت بعض البنوك سابقاً حلولا مالية قائمة على التقنية وكذلك سبق أن تأسست عدة شركات تقدم حلول دفع الكتروني، ولكن مؤخرا بدأت شركات التقنية المالية باكتساح عالم الشركات الناشئة حتى أصبحت الأكثر جاذبية للمستثمرين، ويرجع ذلك الى الابتكار في التقنية المصاحب لهذه المشاريع وقدرتها على التوسع بشكل كبير.”

وعلى الرغم من نجاح عدة مشاريع بشكل ملفت والتي شهدت حصولها على جولات استثمارية بمبالغ ضخمة الا ان التحديات التي تصاحب هذه المشاريع اكبر بكثير من المشاريع التقنية الاخرى والتي لا تتعلق بالتقنية المالية، لذلك كثيراً ما يتلاشى حماس الراغبين في تأسيس مشاريع تقنية مالية ويتراجعوا عن المضي في مشاريعهم حتى قبل بدء التشغيل. ويرجع ذلك الى عدة تحديات سنذكر الأهم منها.

تحديات تقضي على الشغف

معظم شركات التقنية المالية تتطلب الحصول على رخص او تصريحات لمزاولة أنشطتها وذلك من الجهات التشريعية المرتبطة بالنظام المصرفي والمالي سواء كانت انشطة هذه الشركات تعمل في مجال الاستثمار أو الانشطة التمويلية وحلول المدفوعات والمحافظ الالكترونية او غيرها من الانشطة.

استيفاء شروط الحصول على الترخيص

يكمن التحدي في استيفاء شروط الحصول على الترخيص وتوفير المتطلبات والتي تتطلب الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال، لذلك في حال كان مؤسسي هذه المشاريع من خارج القطاع المصرفي والمالي او الاستثماري فسيواجهون صعوبة في فهم هذه التشريعات وتطبيقها في حال عدم توفر اصحاب الخبرات، كذلك نظرا لعدم توفر تشريعات لبعض الانشطة المتعلقة بقطاع التقنية المالية فان ذلك يخلق تحدي لأصحاب المشاريع الجديدة في مزاولة اعمالها والتوسع فيها، ولو أن الحصول على الموافقة في دخول البيئة التجريبية ساعد كثير من الشركات في دخول السوق واختبار خدماتها ومنتجاتها ولكن بحدود معينة.

توفير رأس المال

كذلك يعتبر تحدي آخر حيث أن طبيعة هذه المشاريع تتطلب مبالغ كبيرة حتى في مراحل اختبار الفكرة وقبل دخول السوق، لذلك جذب المستثمرين في هذه المرحلة يتطلب جهدا كبيرا وتقديم نموذج عمل مميز قائم على الابتكار والقدرة على المنافسة والتوسع بشكل سريع، كذلك في مرحلة التوسع فإن الجولات الاستثمارية غالبا ما تكون بمبالغ ضخمة مقارنة بالمشاريع الناشئة الاخرى.

المنافسة الشديدة

كذلك من أكبر التحديات هو المنافسة الشديدة في هذا القطاع ليس فقط من قبل شركات تقنية مالية ناشئة تقدم نفس الحلول، ولكن كذلك مع البنوك والشركات المالية الأخرى والتي بدأت تنشط في دخول عالم التقنية المالية وأخذ حصة كبيرة من السوق علما بأن ذلك لا يشكل تحدي كبير بالنسبة لها وذلك بسبب توفر قاعدة عملاء ضخمة لديها تمكنهم من التواصل معهم بشكل مباشر وتقديم المنتجات الجديدة القائمة على التقنية المالية.

الشركات العالمية المتخصصة

اضافة الى ذلك الشركات العالمية المتخصص في التقنية المالية والتي لديها امكانيات كبيرة تملك خطط توسع في المنطقة مما يشكل تحدي اضافي لشركات التقنية المالية المحلية. لذلك ننصح الراغبين في دخول قطاع التقنية المالية الاستعداد بشكل كبير من خلال دراسة السوق والمنافسة وكذلك توفير جهات داعمة سواء استثمارية أو لديها معرفة ودراية بهذا القطاع الواعد لتذليل هذه التحديات قدر الإمكان.”