كشفت المنطقة الشرقية النقاب عن مشروعها الجديد في قطاعي الترفيه و التسوق، و أحد أكبر المراكز التجارية والترفيهة بالمنطقة بشراكة سعودية كويتية .

حيث أعلنت شركة المباني الكويتية، عن ترسية مناقصة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع المجمع التجاري “الأفنيوز الخبر” على تحالف سعودي كويتي بقيمة إجمالية 3.66 مليار ريال.



وقالت المباني في إفصاح لبورصة الكويت إن المشروع الخاص بشركة شمول القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لمباني بنسبة 60% سيستغرق تنفيذه 36 شهرا، وإن التحالف الفائز بمناقصة المقاول الرئيسي للأعمال الإنشائية يضم شركتي الأحمدية للمقاولات الكويتية والكفاح للمقاولات السعودية، وفق “وكالة أنباء العالم العربي”.





وأضافت أن المشروع الذي يتكون من المركز التجاري والبرج2 متعدد الاستخدامات يقع في المنطقة الشرقية من المملكة على مساحة 197 ألفا و673 متراً مربعا يتخللها مساحة تأجيرية تزيد عن 168 ألف متر مربع.





أشار حساب “مشاريع السعودية” على إكس”تويتر سابقا” إلى أن شركة “المباني الكويتية”، والتي تتولى تنفيذ مشروع “أفنيوز الخبر” قد كشفت عن أن المشروع سيتضمن إنشاء برجين أحدهما فندق “فور سيزونز”، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2025.





علما بأن الشركة قد كشفت مسبقا عن إنهاء التصاميم التفصيلية النهائية لمشروع “أفنيوز الخبر” والذي يمتد على مساحة تفوق 197 ألف م2، والذي سيشمل مساحة تجارية وترفيهية وفندقية وسكنية وصحية، حيث يتضمن مشروع “أفنيوز الخبر” مجمعا تجاريا ومساحات خاصة للترفيه، وأبراجا تضم فنادق وشققا سكنية ومكاتب، وعيادات طبية وقاعات للفعاليات والمعارض.





يُذكر بأن المنطقة الشرقية ستشهد إنشاء العديد من المشروعات السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة، بهدف جعل المنطقة وجهة سياحية رائدة، وتحويلها إلى وجهة ترفيهية متميزة في الخليج بسبب موقعها الجغرافي المميز والاستراتيجي بين دول الخليج، وأهمية المنطقة الشرقية سياحياً في استراتيجية السياحة بالمملكة كونها منطقة تجمع ما بين البحر والشواطئ والصناعة والواحات الخضراء.





وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد كشفت عن العديد من المشاريع الاستثمارية الريادية والنموذجية التي تحتضنها المنطقة، والتي تأتي بهدف تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ودعم عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمحافظة على البيئة وتنشيط الحركة الرياضية.

شركة المباني الكويتية توقع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع #الأفنيوز_الخبر بقيمة تبلغ 3.7 مليار ريال، والتي تشتمل على أعمال المركز التجاري بالإضافة لبرجين متعددة الاستخدام، ويقام المشروع على مساحة تفوق 197 ألف متر مربع عند تقاطع طريقي الملك سعود والأمير سلطان pic.twitter.com/Quzo9S51Uo — مشاريع السعودية (@SaudiProject) August 27, 2023