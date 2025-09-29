تحالف سعودي إماراتي يفاوض لصفقة عقارية بأكثر من 700 مليون دولار أمريكي في القاهرة

تجري حالياً مفاوضات متقدمة يقودها تحالف يضم شركات سعودية إلى جانب شركاء إماراتيين، للاستحواذ على أرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة، مقابل أكثر من 700 مليون دولار أمريكي. يضم التحالف شركات سعودية من كبريات المطورين العقاريين في المنطقة، ويلعب دورًا محوريًا في المفاوضات الجارية مع بنك الاستثمار القومي المصري. وتسعى الخطة السعودية ـ الإماراتية إلى تطوير الأرض الممتدة على 93 فدانًا وتحويلها إلى مجمع تجاري وسكني وإداري أيقوني من المتوقع أن يكون الأضخم من نوعه في مصر بحسب تقرير موقع القاهرة 24.

ولفت التقرير إلى أن المستشار الاقتصادي للتحالف بدأ مشاوراته مع الجهات الرسمية منذ أسابيع، وقدّم عرضًا رسميًا باسم الشركات الخليجية. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية البنك المصري لإعادة هيكلة أصوله وسداد مديونيات متراكمة. ةمن المرجح أن يتم حسم الاتفاق خلال الأشهر المقبلة، مع ترتيبات أولية شملت فرض رسوم دخول مؤقتة على الموقع لتسهيل التحضيرات. وكانت الحكومة المصرية قد خصصت أرض المعارض للبنك عام 2020 لتسوية ديون قائمة على الهيئة العامة للمعارض والسكك الحديدية.وتعكس الصفقة تصاعد الاستثمارات السعودية في السوق المصرية في ظل حملة لجذب رؤوس الأموال الخليجية، بلغت نحو 15 مليار دولار في 2024 وحدها. ويمثل دخول الاستثمارات السعودية بهذا الحجم في معلم حضري بارز، خطوة توسيع للحضور السعودي في القطاع العقاري المصري، الذي يشهد إقبالاً متزايداً من مستثمرين خليجيين. وتعد أرض المعارض التي تأسست في الستينيات وتستضيف سنويًا معرض القاهرة الدولي، واحدة من أبرز الرموز الاقتصادية والحضرية للقاهرة.وتتوسط موقعاً استراتيجياً قرب شبكة مترو القاهرة والحافلات، ما يجعلها مؤهلة لتكون واجهة خليجية مصرية للاستثمار العقاري والسياحي في قلب العاصمة.

ما هي مدينة المعارض بمدينة مصر؟

تعد أرض المعارض بمدينة نصر من أبرز المعالم الثقافية والتجارية في القاهرة، ووجهة رئيسية تستقطب آلاف الزوار سنويًا من داخل وخارج مصر. تأسست في الستينيات كجزء من خطة لتطوير النشاطات الثقافية والتسويقية، وشهدت توسعات كبيرة على مر العقود، حيث أضيفت قاعات حديثة ومرافق متكاملة تلائم مختلف الفعاليات. وتقع أرض المعارض في قلب مدينة نصر، على شارع صلاح سالم بالقرب من محطة مترو “أرض المعارض”، والمنطقة المحيطة تعد من الأحياء النشطة في القاهرة، وتضم خدمات عديدة ومساحات خضراء، مما يجعلها أيضًا موقعًا جذابًا للسكن والاستثمار العقاري. وتشهد أرض المعارض برنامجًا متنوعًا من الفعاليات على مدار العام. أبرزها معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يجذب مئات الآلاف من الزوار والناشرين، والمعرض الدولي للصناعات اليدوية الذي يبرز التراث المصري والعربي، ومعرض “أهلاً رمضان”. كما تستضيف معارض تجارية وصناعية كبرى تغطي الأجهزة الإلكترونية، الأثاث، الملابس، والمنتجات الغذائية. إلى جانب ذلك، تحتضن أرض المعارض فعاليات فنية وثقافية مثل مهرجان القاهرة السينمائي والمعارض التشكيلية، إضافة إلى أنشطة رياضية ومعارض متخصصة في اللياقة البدنية والألعاب الإلكترونية. هذا التنوع يجعلها مركزًا نابضًا للثقافة والاقتصاد والترفيه في العاصمة المصرية. بفضل تاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها، تظل أرض المعارض بمدينة نصر واحدة من الوجهات الحيوية التي تعكس حيوية القاهرة وتاريخها المعاصر في جذب الفعاليات الدولية والإقليمية.