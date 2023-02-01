تحالف أوبك يبقي خفض الانتاح الحالي حتى نهاية 2023

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة “أوبك” وحلفاؤها التزام الدول الأعضاء بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي دون تغيير حتى نهاية 2023، وفق بيان صادر عن المنظمة يوم الأربعاء.

واستعرضت اللجنة التي عقدت اليوم بيانات إنتاج النفط الخام لشهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 2022، ولاحظت الالتزام الكلي لدول (أوبك) والأعضاء من خارجها لإعلان التعاون”، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع السابع والأربعين.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة مجدداً التزامهم بالاتفاقية على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لتحالف “أوبك+” الذي عقد في 5 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

واتفق أعضاء المجموعة في أكتوبر الماضي، على خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023. وكان هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي لـ”أوبك+” بعد أن خفّض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع أيلول / سبتمبر من العام الماضي.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة في 3 نيسان / أبريل 2023.