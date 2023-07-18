تبدأ المراسم السنوية لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم غدا ً (الأربعاء)، من خلال تجهيز أسطول لنقل كسوة الكعبة؛ والمكون من شاحنة خاصة لنقل الكسوة، وسيارة احتياطية مرافقة وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، إضافة إلى حافلتين لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

حيث أفصحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استبدال كسوة الكعبة المشرفة غداً (الأربعاء) بمشاركة 130 فنياً وصانعاً.

وأوضحت الرئاسة العامة أنه سيتم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، إذ سيُرفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة، إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم.

وأبانت أنه سيتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها وإنزال الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حلّ حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يتم إنزال الجنب القديم من أسفل ويبقى الجنب الجديد، وتتكرر العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن يكتمل الثوب، وبعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وأشارت إلى أن هذه العملية تبدأ أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن يتم تثبيت كل الجوانب تثبت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الستارة التي تحتاج إلى وقت وإتقان في العمل.

وتصنع الكسوة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يضم أكثر من 200 صانع وإداري، وتستهلك الكسوة نحو 670 كيلو جراماً من الحرير الخام و120 كيلو جراماً من أسلاك الذهب و100 كيلو من أسلاك الفضة.