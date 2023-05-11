إشاعة تتسبب بتجمع مساهمين سعوديين لاسترداد أموالهم

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الخميس، أن شائعة روج لها شخص على وسائل التواصل الاجتماعي تسببت، صباح أمس الأربعاء، في تجمع عدد كبير من المواطنين السعوديين أمام محكمة الاستئناف بمدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأوضحت صحيفة “الوطن” اليومية أن الشائعة كانت عبارة عن رسالة نصية مصحوبة برسالة صوتية تتحدث عن إعادة أموال المساهمين لدى أحد المستثمرين خلال فترات طويلة سابقة، ودعت الرسالة إلى ضرورة مراجعة المتضررين المحكمة لاسترداد أموالهم.

وقالت إن الرسالة المكذوبة أنجرف خلفها البعض وتجمعوا صباح أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، ليجدوا الرد بعدم صحة الرسالة ومحتواها وكذب تفاصيلها، وجاء في الرسالة النصية “بعد السلام اللي له فلوس مع…. يتجه بكرة إلى مبنى محكمة الاستئناف اللي على طريق المطار لإكمال بياناته لإحالتها للصرف من بيت المال وسلامتكم”.

وتلا الرسالة أخرى صوتية قال فيها “على كل حال أرسلت لكم رسالة.. اللي له فلوس يروح لمحكمة الاستئناف على طريق المطار، محل جريدة (الوطن) سابقاً، حطوها استئناف، والمحكمة التجارية، يروح لها من الجهة الشمالية للمبنى ويدخل عندهم من الباب ويلقى الموظفين، الكشوف عندهم وكل شيء عندهم، بلغوا اللي له فلوس يروح عندهم قبل ما يخلصون، الله يعطي كل ذي حق حقه، ودعتكم الله وفي أمان الله”.

وقالت الصحيفة إنها حضرت إلى مقر محكمة الاستئناف حيث تتواجد أعداد غفيرة من المساهمين المندفعين خلف الرسالة، والذين ثار غضبهم على من قام بتمريرها، إذ حضر البعض من مناطق ومحافظات بعيدة، بينما رد فريق الاستقبال في محكمة الاستئناف على المواطنين بعدم صحة الرسالة ومحتواها معتبرينها شائعة كاذبة، بينما طالب بعض الحضور بمعاقبة الشخص الذي روج للشائعة، وأكد أحد موظفي الاستقبال أنه تم اتخاذ الإجراء الرسمي بعد تفريغ محتوى نص الرسالة الصوتية وإرسالها إلى جهة الاختصاص.

ولم تذكر الصحيفة معلومات أكثر حول القضية التي يبدو أنها تسببت بتضرر كثير من المساهمين نظراً لأعداد الذين لبوا الرسالة وتوافدوا على محكمة الاستئناف في أبها.

وشهدت معظم المدن السعودية في بداية الألفية الجديدة إطلاق مساهمات، وشارك كثير من المواطنين في تلك المساهمات ولكن كان هناك فئة استغلت رغبة الناس في استثمار أموالهم، وهذه الفئة أنشأت مساهمات وهمية الأمر الذي جعلهم من أصحاب الملايين خلال فترة قياسية وفي المقابل تبخرت أموال المساهمين الذين تورطوا معهم.