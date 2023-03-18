(أريبيان بزنس – خاص) أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن الاستغلال الفردي لأي من المعادن أو الرواسب لغرض مُمارسة الهوايات دون الحصول على التراخيص اللازمة يدخل ضمن الممارسات التي تُجرم في المملكة العربية السعودية.

وقال حساب “تواصل الشركاء” التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لأريبيان بزنس “يعد الاستغلال الفردي لأي من المعادن أو الرواسب لغرض مُمارسة الهوايات دون الحصول على التراخيص اللازمة، يدخل ضمن الممارسات التي تُجرّم، وتطبق العقوبات المُعلنة”.

وشددت وزارة الصناعة على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الكشف عن أي من المعادن أو الرواسب، لتفادي تطبيق العقوبات.

وهناك أفراد يبحثون عن المعادن النفيسة كالذهب في بعض صحاري المملكة عن طريق أجهزة بدائية، وذلك من باب الهواية أو حتى الاستفادة مادياً.

وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي نشرت، في منتصف العام 2020، نظام الاستثمار التعديني في المملكة للمرة الأولى بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على نظام الاستثمار التعديني.

النشاط التعديني

بعد صدور القرار، أصبحت كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة، الجهات الرسمية الوحيدة المخولة بـ “النشاط التعديني”.

النشاط التعديني، بحسب النظام، هو “أي عمليات على الرواسب عن طريق الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني”.

رؤية المملكة 2030 وقطاع التعدين

تركيز رؤية المملكة 2030 على قطاع التعدين ليكون ركيزة ثالثة للتنويع الاقتصادي، وتبرز أهمية القطاع أيضاً في توظيف العمالة الوطنية، حيث يعد من أكثر القطاعات توطيناً للعمالة بنحو 74 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام 2022، بنحو 103.1 ألف شخص، من إجمالي 139.6 ألف شخص يعملون في القطاع.

وتولي الرؤية والقيادة السعودية اهتماماً خاصاً بقطاع التعدين، حتى إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سبق أن وصف القطاع بـ “نفط آخر غير مستغل”، مؤكداً أن “قيمة المعادن في المملكة 1.3 تريليون دولار (4.9 تريليون ريال)، منها 240 مليار دولار (900 مليار ريال) هي قيمة الذهب فقط”.

ودفع هذا الاهتمام إلى إحداث طفرة في إنتاج المعادن محلياً على رأسها إنتاج الذهب الذي صعد 144 بالمئة (مرة ونصف) منذ إطلاق الرؤية في 2016 ليبلغ 12.4 ألف كيلوجرام مقابل 5.1 ألف كيلوجرام في 2015 قبل الرؤية.

وأظهرت جائحة كورونا أهمية القطاع على المستوى العالمي في ظل تسجيل معظم المعادن مستويات قياسية كان على رأسها الذهب والفضة الأعلى منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يعكس استشراف الرؤية للمستقبل بشكل جيد عندما قررت التركيز على القطاع.

وتمت الموافقة على نظام الاستثمار التعديني المتوقع له أن يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال، وأن يسهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030.

وتضمن نظام الاستثمار التعديني الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال، وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.