6 وجهات رئيسية في عالم تجربة المستهلك لـ 2023 وما بعده

بينما يدخل العالم في رحاب العام 2023، تسجّل الأسواق حالة من عدم اليقين لدى قادة الأعمال حيال أولوياتهم وأجندة أعمالهم في الفترة المقبلة.

وتأكيداً على هذا التوجّه جاء تقرير غارتنر “الاتجاهات الاستراتيجية للعام 2023” تحت عنوان “اغتنم اللايقين”، وهو ما يُبرز ملامح البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الغامضة التي بدأ العام 2023 بالكشف عنها بشكل تدريجي.

ولكن على الرغم من ذلك، يُخبرنا التاريخ أنه حتى في خضم الصعوبات الاقتصادية، ستزدهر المؤسسات التي تعطي الأولوية لتجربة المستهلك، بالتزامن مع التركيز على البرامج التي تتوافق مع تطلّعات علامتها التجارية. إذا كنت تريد أن تكون جزءاً من هذا النادي، فإليك ستة اتجاهات رئيسية في عالم تجربة المستهلك يجب أخذها بالاعتبار أثناء التخطيط لعام جديد حافل بالغموض.

ركّز على التجربة الكليّة

توقّع التقرير، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أن يشهد 2023 تركيزاً متزايداً على “التجربة الكليّة” Total Experience، التي تنطوي على مجموعة مفاهيم، هي: الترابط بين تجارب المستهلكين، التجربة المتعددة Multiexperience، تجربة الموظف وتجربة المستخدم. سبب هذا التركيز هو إدراك المؤسسات أن الانسجام بين المجالات الأربعة المذكورة هو أسرع وأفضل طريقة لرفع مستوى تجربة العملاء ككل. كما نتوقع أن نرى تركيزاً أكبر وبشكل ملحوظ على تجربة الموظف نظراً لنقص الاستثمارات في السنوات السابقة، فضلاً عن تأثير ذلك على تجربة المستهلكين. وستركز الشركات على رحلة تجارب الموظفين في أعمالهم، وعلى إنشاء أطر مشتركة خاصة بالمقاييس التي يمكن استخدامها لتتبع جميع مكوّنات ما يُعرف بـ “التجربة الكلّية”.

نمو وتطور نموذج مركز الاتصال القائم على السحابة

نحن نعلم أن سوق حلول “مركز الاتصال كخدمة” CCaaS آخذ في النمو، إذ يختار عدد متزايد من الشركات هذا النموذج المرن لدعم عمليات تجربة العملاء الخاصة بهم، وسيستمر هذا الاتجاه بتسجيل تطور واضح في الأسواق خلال 2023. ولكن الأهم من ذلك، أن المورّدين يوسّعون من قدرات حلول مركز الاتصال كخدمة الخاص بهم ويقومون بتطويره بشكل سريع.

من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى جذب الشركات الكبيرة التي تكون عادة خطواتها حذرة عندما يتعلق الأمر بتبنّي حلول مركز الاتصال كخدمة. وستبحث هذه الشركات عن مسارات مُثلى تناسبها خلال عملية الانتقال إلى السحابة. وسيتم هذا الانتقال من خلال خيارات هجينة أو متعددة، تجمع تطبيقات السحابة مع حلول “الاتصالات الموحّدة” Unified Communications داخل الشركات، إضافة إلى تقنية “الاستجابة الصوتية التفاعلية” Interactive Voice Response وأنظمة إدارة القوى العاملة وغيرها من الخيارات المشابهة. من ناحية أخرى، سيستمر عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من امكانية الاعتماد على القدرات المتطوّرة.

وفي سياق التطوّر الذي يشهده نموذج مركز الاتصال كخدمة – أي القائم على السحابة، يُمكن توقّع رؤية مزيد من ميزات قابلية التشغيل البيني. إن التعقيدات التي تشهدها رحلات العملاء الرقمية، وتحديداً الحالة التي لا يتمكن فيها مورّد واحد من التعامل مع كل الجوانب الضرورية لرحلة التحوّل الرقمي، تدفع إلى تحفيز المورّدين لعقد شراكات والاعتماد على أنظمة “السحابة المتعددة” Multi-cloud. وبهذه الطريقة يستفيد عملاء المورّدين من الحلول المُبتكرة المكوّنة من قدرات قابلة للتكامل مع بعضها البعض.

تجارب الاستخدام تنتقل من ردود الفعل إلى التنبؤ

تخيّل لو لم يضطر عملاؤك أبدا إلى طلب المساعدة، لأنك دائما تكون متقدماً على طلباتهم بعدة خطوات. ستعرف دائماً ما الذي يريده العملاء ومتى يطلبون المساعدة. وهذا الأمر لن يحدث فقط في القنوات التقليدية مثل الاتصال الصوتي والدردشة، ولكن أيضاً على قنوات أكثر ابتكاراً مثل حلول “الواقع الافتراضي” Virtual Reality و”الواقع المعزّز” Augmented Reality والسيارات المتصلة بالإنترنت ومنصات المشاركة الاجتماعية وغيرها من تقنيات التواصل المتقدمة. هذا هو مستقبل خدمة العملاء، وهو يتطلب الاعتماد على تطبيق الذكاء الاصطناعي في بياناتك.

ستُولي المؤسسات مزيد من الاهتمام للتحليلات التنبؤية، باستخدام البيانات التاريخية لتوقع النتائج المستقبلية بهدف تحديد رغبات واحتياجات شخص محدد في لحظة ما ضمن مسار رحلته الرقمية. ونتوقع زيادة استخدام موظفي مراكز الاتصال للحلول التي تتيح اقتراح أفضل الخطوات الواجب اتباعها خلال التفاعل مع العميل. كما نتوقع الاعتماد أكثر على الاجراءات التي تتيح الاحتفاظ بالموظفين، والدعم الوقائي، والحملات المركزة للاتصالات الخارجية، وتوجيه الاتصالات الواردة بشكل أذكى. وسيكون للتطبيقات الخاصة بتحليل البيانات دور أكبر في تمكين عملية التخطيط الاستباقي، بدلاً من الاعتماد على ردات الفعل في حالات الطوارئ، مع تسجيل استخدام أكبر لإجراءات سير العمل الدقيقة للتواصل بشكل استباقي في مختلف الحالات المتعلقة بالمبيعات.

حلول رقمية شاملة وليس مجرد حلول رقمية

ان اعتماد الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء كان وما يزال اتجاهاً رئيسياً منذ سنوات، لكن في العام 2023 سنشهد تركيزاً متزايداً على تمكين العمليات الشاملة في الفضاء الرقمي. لا تزال عديد من المؤسسات تُجبر العملاء على الانتقال من التفاعل الرقمي إلى التفاعل بالطريقة التقليدية أي وجها إلى وجه، سواء لملء النماذج أو التوقيع على المستندات. يؤدي هذا النوع من التعاملات إلى وضع ضغوط إضافية على العميل ويرفع من التكاليف التي تترتب على الشركات.

ولا شك أن دمج نقاط الاتصال بالعملاء بتطبيقات الموظف في مركز الاتصال، سيُساهم بتخفيف الضغوط ويمكّن من رقمنة كاملة لرحلة العميل. وستشمل الحلول المستخدمة: الاتصالات المرئية، مشاركة الشاشة بين الموظف والعميل خلال الاتصال وإنشاء المستندات بشكل مشترك بينهما، وتوفير استخدام النماذج الرقمية واتاحة استخدام التوقيع الرقمي. هذا المسار سيؤدي بدون أدنى شك إلى تحسين تجربة العملاء وسيُساهم في تخفيض التكاليف. ولهذا السبب، ستمضي المؤسسات في هذا الاتجاه.

تجربة المستهلك ستكون محط أنظار الجميع

إن خدمة العملاء هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتجربة العملاء، لذلك، ستُظهر الشركات اهتماماً متزايداً بتمكين موظفي مركز الاتصال من التواصل بسرعة مع الموظفين في الأقسام المختلفة أثناء التعامل مع طلبات العملاء. ستصبح القدرة على استشارة الخبراء المتخصصين أو حتى جذبهم إلى التفاعل مع العملاء أمراً مهماً عندما يتعلق الأمر بتقديم تجربة رائعة. وستلعب تقنيات مثل الحضور الرقمي والرسائل ومشاركة الشاشة والاتصال الصوتي والمؤتمرات الفيديوية المدمجة مع التطبيقات على كومبيوتر الموظف دورا حيويا في هذا المجال.

إعادة تعريف دور موظف مركز الاتصال

أصبح العملاء اليوم أكثر دراية من أي وقت مضى، ويمكنهم تلبية متطلباتهم باستخدام الخدمات الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. هذا يعني أن الاستفسارات التي تصل إلى الموظفين ستُصبح أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وهذا الأمر سيغيّر دورهم بشكل كبير. في 2023، وإدراكا منها لهذا الاتجاه، ستتخلى الشركات عن مفاهيم تحسين قدرات القوى العاملة التقليدية التي تتميز بالتركيز على الالتزام الصارم بالقواعد والإجراءات، وسيتم تبنّي نهج يتيح انغماس القوى العاملة في عملية تلبية متطلبات العملاء. وبدلاً من الاتصال بالروبوتات التي تجيب على الأسئلة، سيتم تشجيع الموظفين على أن يصبحوا مُبدعين ومحلّلين للمشكلات وسفراء حقيقيين للعلامة التجارية، وهذه عوامل مهمة للنجاح في اقتصاد قائم على الخبرة.