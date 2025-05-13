تجارب لاتنسى في منتجع رومانوس

أطلق منتجع رومانوس اليوناني، أحد منتجعات مجموعة لوكشري كوليكشن، كوستا نافارينو The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino,، مجموعة من التجارب الحصرية الجديدة للضيوف. يقع المنتجع في كوستا نافارينو، الوجهة المستدامة في ميسينيا، جنوب غرب بيلوبونيز، وسط الطبيعة الخصبة، مع إطلالات خلابة على البحر الأيوني.

تشمل التجارب الخاصة لضيوف الفيلات الملكية رحلة مجانية بالهليكوبتر أو يخت فاخر ليوم كامل لاستكشاف جزيرة سفاكتيريا وشاطئ فويدوكيليا وجزيرة بروتي. كما يمكنهم الاستمتاع بجولة خاصة مجانية في مدينة ميسيني الأثرية المحفوظة جيدًا. تتميز الفيلات الملكية بمرافق فاخرة مثل صالة ألعاب رياضية خاصة وساونا ومنطقة سبا، بالإضافة إلى مساحات واسعة لتناول الطعام ومسبح خاص وتراس للشواء.

يُمكن للضيوف التعمق في التاريخ العريق للمنطقة بزيارة قصر نيستور القريب ورحلة يخت في مياه ميسينيا النقية. تقع الفيلات على شاطئ Dunes مباشرة وتوفر إطلالات بحرية خلابة ومسابح خاصة وتراسات واسعة ووصولًا مباشرًا إلى الشاطئ، بالإضافة إلى خدمة أمين الفيلا والخادم الشخصي وتسجيل الوصول الخاص وميني بار مجاني وخدمة نقل بالليموزين.

للمغامرين، تتوفر رحلات غوص خاصة أو غطس حول جزيرة بروتي الفريدة بمواقعها المتنوعة. أما محبو الطعام، فيمكنهم حجز وليمة طهي خاصة على متن يخت مع قائمة تذوق حصرية مستوحاة من المطبخ اليوناني.

يستطيع الضيوف الصغار الاستمتاع بتجربة تخييم ساحرة لمراقبة النجوم أو مشاهدة عروض سحرية وبالونات وليالي أفلام على تراس الفيلا. كما تتوفر لهم دورات تدريبية خاصة في كرة القدم وكرة السلة خلال شهري يوليو وأغسطس.

يُمكن لجميع ضيوف رومانوس الاستفادة من الأنشطة المتنوعة في كوستا نافارينو، مثل حصاد الزيتون وتذوق النبيذ ودروس الطبخ والمشي الفلسفي. وتشمل الأنشطة المائية ركوب الأمواج الشراعية وغيرها، بالإضافة إلى استكشاف الطبيعة الخصبة بالدراجات والمشي لمسافات طويلة. كما تتوفر ملاعب جولف وتنس وبادل وبيكل بول عالمية المستوى.

يُمكن للزوار زيارة نافارينو أغورا للاستمتاع بالتسوق والمطاعم والسينما في الهواء الطلق والفعاليات الثقافية. وتضم كوستا نافارينو أكثر من 40 مطعمًا تقدم مختلف المأكولات. للأطفال، تتوفر حديقة مائية ونادي للأطفال الصغار ومركز SandCastle مع أنشطة متنوعة، بالإضافة إلى منطقة Division 16 للمراهقين.

يقع المنتجع على بعد 45 دقيقة من مطار كالاماتا الدولي وتتوفر رحلات طيران مباشرة من عدة مدن أوروبية، بالإضافة إلى خدمة نقل فاخرة من أثينا.