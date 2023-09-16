تجارب بشرية على الرحم الاصطناعي لأول مرة قريباً

من المقرر أن تنظر الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في إجراء تجارب سريرية لنظام يحاكي الرحم، وهو ما يمكن أن يقلل الوفيات والإعاقة لدى الأطفال الذين يولدون قبل الأوان، كما أوردت مجلة “ذا نايتشر” العلمية.

وظهرت تقنية الرحم الاصطناعي، في مختلف مراحل تطورها، وكأنها الوسيلة التي يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة الأطفال الرضع الذين يعتبرون عرضة للوفاة بسبب الولادة المبكرة. علماً بأن الرحم الاصطناعي عبارة عن كيس بلاستيكي حيوي يحتوي على السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين في رحم أمه، ويزود فيه الجنين بالأوكسيجين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها في درجة حرارة الجسم. بشكل عام تؤمن له في الرحم الاصطناعي الظروف نفسها الموجودة في رحم أمه، ما يسمح له بالنمو حتى المستوى المطلوب ليتخطى مرحلة الخطر.

وقد ظهرت أول براءة اختراع لتصميم الرحم الاصطناعي عام 1955 بفضل إيمانويل غرينبرغ، الذي صمم خزاناً يوضع فيه الجنين ويحتوي على السائل الذي يحيط به في رحم أمه وعلى آلة متصلة بالحبل السري، ومضخات الدم والكلى الاصطناعية وما يلزم لتسخين المياه.

وقد أجرى باحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP) في بنسلفانيا تجارب على ثمانية حملان في تجربة الرحم الاصطناعي عام 2017. وعندما نشر الفريق بحثه الأول في نيسان / إبريل من ذلك العام، أصدر مقطع فيديو للتجارب التي انتشرت على نطاق واسع مستحضرة الخيال العلمي عن ولادة البشر ونموهم بالكامل في المختبر.

أما الآن فيسعى الباحثون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا للحصول على الموافقة لإجراء التجارب السريرية البشرية الأولى للجهاز الذي كانوا يختبرونه، والذي يُسمى بيئة خارج الرحم لنمو الأطفال حديثي الولادة، أو EXTEND. وشدد الفريق على أن التكنولوجيا ليس المقصود منها – أو غير قادرة – على دعم التطور من الحمل وحتى الولادة. وبدلاً من ذلك، يأمل العلماء أن محاكاة بعض عناصر الرحم الطبيعي ستؤدي إلى زيادة فرص البقاء على قيد الحياة وتحسين النتائج بالنسبة للأطفال الذين يولدون قبل الأوان. وفي حالة البشر، يكون هذا أي شيء قبل 28 أسبوعاً من الحمل، أي أقل من 70% من الطريق إلى فترة الحمل الكاملة، والتي تتراوح عادةً بين 37 و40 أسبوعاً.

وستعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اجتماعاً لمستشارين مستقلين في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر/أيلول لمناقشة الاعتبارات التنظيمية والأخلاقية، والشكل الذي قد تبدو عليه التجارب البشرية لهذه التكنولوجيا. وسيتم التدقيق في مناقشة اللجنة من قبل مجموعة قليلة من المجموعات الأخرى حول العالم التي تعمل على تطوير أجهزة مماثلة، ومن قبل علماء أخلاقيات علم الأحياء الذين يستكشفون الآثار المترتبة على العدالة الصحية، والحقوق الإنجابية، وغير ذلك الكثير.

وتقول كيلي ويرنر، المتخصصة في أخلاقيات علم الأحياء وحديثي الولادة في المركز الطبي بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، والتي لا تنتمي إلى مجموعات تعمل على تطوير تكنولوجيا الرحم الاصطناعي: “إنها بالتأكيد خطوة مثيرة، وقد استغرقت وقتاً طويلاً”. وأضافت: “إن الأطباء الذين يعملون مع الأطفال المبتسرين سيتابعون هذا الاجتماع عن كثب”.