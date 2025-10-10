تجارب الذكاء الاصطناعي المتطورة تتصدر المشهد في جيتكس جلوبال 2025

تنطلق يوم الاثنين القادم فعاليات “جيتكس جلوبال 2025 الذي سيشهد استعراض تحوّلات الأعمال والحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات تتواصل من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويشهد الحدث حضوراً عالمياً وإقليمياً واسع النطاق، وسبق أن أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن الجناح السعودي المشارك سيضم 40 شركة وطنية رائدة في القطاع التقني والاتصالات. وذكرت الهيئة في بيان أن مشاركة الشركات الوطنية تأتي تحت هوية “صناعة سعودية”، وهذا مما يعكس التزام “الصادرات السعودية” بتعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق تصديرها. ويعد المعرض أكبر حدث عالمي يجمع روّاد التقنية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، والذي سيحوّل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد المتسارع القائم على الذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 6,800 شركة و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، لاستعراض أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية. كما يركّز أيضاً على كيفية تحويل البيانات والخوارزميات ونماذج اللغات الضخمة (LLMs) للبنى التحتية الرقمية إلى شبكات حية مترابطة لا تقتصر على دعم الإنتاجية، بل تعزّزها إلى مستويات غير مسبوقة. لم يعد الذكاء الاصطناعي مفهوماً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً متجسداً في كل أنظمة العالم الرقمية، في وقتنا الحالي، من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يدعم استراتيجيات سباقات الفورمولا 1 إلى الرقائق المصمّمة لتحقيق أداء فائق للشركات الضخمة. وفيما يلي لمحة حول أبرز حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تستعرضها أكبر الشركات العالمية المشاركة في المعرض هذا العام.

