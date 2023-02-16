كشفت إيفردوم (Everdome)، مشروع الميتافيرس الطموح الذي يتمحور حول استكشاف الفضاء، النقاب عن الملامح الأولى لتجربته الافتراضية الجديدة التي تحمل اسم Endurance Moon Skimmers، في خطوة تثري تجارب عالمها الافتراضي في رحاب الفضاء الواسع. وتمثل هذه التجربة واحدة من التجارب الغامرة متعددة اللاعبين التي يجري تطويرها في الوقت الراهن.

وستكون مركبات Everdome الصغيرة والمتينة المخصصة لاستكشاف القمر التي تحمل اسم Endurance جزءاً من عالمها الافتراضي المتنوع، لتتيح لعشاق استكشاف عوالم الميتافيرس الفضائية خوض تجربة غامرة على سطح القمر واستكشاف ما يخفيه من أسرار، في خضم رحلتهم للهبوط على سطح الكوكب الأحمر انطلاقاً من المدار السفلي لكوكب الأرض.

وخلال تجربة اللعب التفاعلية هذه، سيحظى عشاق الاستكشاف بفرصة خوض جولتهم على القمر بحرية مطلقة على متن مركبة سريعة تحوم على ارتفاع بوصات معدودة عن سطحه.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أنه منذ مطلع العام 2022، شرعت Everdome بإنشاء تجارب استثنائية عالية الجودة لعوالم الميتافيرس بناءً على بحوث علمية حقيقية تتمحور حول ماهية كوكب المريخ واستكشاف الفضاء، في إطار التزام المشروع بخلق تجارب غامرة للأفراد والعلامات التجارية باستخدام أحدث تقنيات الويب 3.0.

ويأتي إطلاق التجربة الجديدة ليقدم دلالة إضافية على الخطط الطموحة التي وضعتها Everdome لإدخال تجارب اللعب المتميزة ضمن مشروع عالمها الافتراضي.

وقال جيرمي لوبيز، رئيس العمليات في Everdome “إن العالم الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق الذي نبتكره في Everdome هو مجرد جزء من تجربتنا الشاملة. فقد وضعنا إثراء تجارب المستخدمين على رأس قائمة أولوياتنا، ويسعدنا اليوم الكشف عن الملامح الأولى لهذه المغامرة المتميزة ضمن عالم الميتافيرس الخاص بنا الذي يَعِدُ المستخدمين بتجربة غامرة واستثنائية بكل المقاييس”.

وفي أعقاب إطلاق صاروخها بنجاح في بث مباشر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضمن تجربة هي الأولى من نوعها في عوالم الميتافيرس، تأتي هذه المركبات الجديدة لتمثل إضافة مميزة على عالم Everdome الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق، لمنح المستخدمين رحلة فريدة من نوعها منذ لحظة مغادرتهم للميناء الفضائي الذي يحاكي طابع المستقبل في منطقة حتا بدولة الإمارات، حتى وصولهم إلى مدينة Everdome على كوكب المريخ.

وتعتزم Everdome الإعلان عن شراكات جديدة مع عدد من العلامات التجارية خلال العام الجاري. ويأتي الكشف عن الملامح الأولى لتجربتها الافتراضية الجديدة ليمثل بداية طموحة نحو توفير منصة جديدة لتفاعل مستخدمي عالمها الافتراضي وجمهور شركائها من العلامات التجارية.

وتهدف Everdome إلى تأسيس أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، وتجمع العلامات التجارية والمستخدمين معاً ضمن بيئة رقمية تحاكي العالم الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل تكامل ممكن بين العالمين الرقمي والحقيقي، بما يقود في نهاية المطاف إلى صياغة أكثر تجارب ويب 3.0 واقعية حتى اليوم.