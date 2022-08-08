تتويج منتحب السعودية لكرة القدم بكأس العرب تحت 20 عاماً بعد فوزه على مصر

توّج صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء أمس، المنتخب السعودي الشاب في كرة القدم، بكأس العرب تحت 20 سنة، التي احتضنتها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، إثر تغلبه على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الترجيح 5 – 3، بعد نهاية أشواط المباراة الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وسجل هدف الأخضر في الدقيقة 46 اللاعب عبدالعزيز العليوة، فيما سجل للمنتخب المصري اللاعب صلاح الدين رضا في الدقيقة 49.

يذكر أن مهاجم الأخضر عبدالله رديف نال جائزة هداف البطولة بـ 6 أهداف، فيما حقق زميله مصعب الجوير جائزة أفضل لاعب، وتوج حارس المنتخب المصري أحمد نادر السيد بجائزة أفضل حارس بالبطولة.

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