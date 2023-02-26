قرر الملك تشارلز التخلي عن تقليد عمره 900 عام من خلال دعوة أصدقائه المتوجين وكانت التقاليد لا تجيز دعوة ملوك متوجين إلى مراسم التتويج البريطاني وسيتم دعوة ملوك وشخصيات ملكية وأسر حاكمة بمن فيهم أفراد العائلة المالكة الأوروبية والملوك والحكام من الدول العربية. وسيتم الأسبوع القادم إرسال دعوات أولية للتذكير بالموعد قبل إرسال الدعوات الرسمية لاحقا. وفيما شهد تتويج الملكة إليزابيث قرابة 8 آلاف مدعو تم تقليص الرقم إلى 2000 هذه المرة.

وكان قصر باكنغهام أعلن أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم التتويج.

سيقام الاحتفال في فترة حرجة تعاني فيها البلاد حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، وتسعى العائلة الملكية على مراعاة ذلك مع الحفاظ على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام ومواكبة العصر بادخال عناصر حديثة وتخفيف الجانب الديني والابتعاد عن إظهار الاهتمام بالعرق الأبيض.

مراسم التوييج التي أعلن عنها قصر باكنغهام

ستقام مراسم التتويج في وستمنستر أبي

يتألف التتويج من عدة مراحل أساسية، و يقف الملك على مسرح كنيسة وستمنستر، ليظهر أمام الشعب.

سيعلن رئيس الأساقفة تشارلز ملكا ويطلب من المصلين والجوقة إظهار إجلالهم من خلال النداء”حفظ الله الملك تشارلز”.

يتوجه بعدها الملك بعد ذلك للمذبح حاملا سيف الدول

سيقبل الكتاب المقدس ويوقع القسم.

بعد القسم، يُمسح الملك بالزيت المقدس ويباركه رئيس الأساقفة، وتواكب ذلك الجوقة لتغني النشيد الوطني.

يرتدي الملك ثوبا أبيضا بلا أكمام، ثم رداء من القماش الذهبي.

يتوجه الملك بعد ذلك باتجاه العرش، ويقسم الأساقفة بالولاء

ويلمسون التاج ويقبلون يد الملك اليمنى.

وسيجري تتويج الملكة كاميلا، في حفل مماثل بعد الحفل الأساسي.

? The new Coronation emblem has been unveiled!



The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023

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