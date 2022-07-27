تبني العملات الرقمية ضرورة ملحة لمواكبة المرحلة الثورية

بالي سينغ، رئيس التسويق في شركة Everdome

لم يمض وقت طويل على اعتبار العملات الرقمية مجرد استثمار متخصص للغاية، ويقدم فرصاً محدودة للإنفاق. ومع ذلك، أصبح هذا الأمر من الماضي. فقد باتت العملات الرقمية اليوم حقيقة واقعة في معاملات الشركات، مع تزايد عدد الشركات حول العالم التي تستخدم عملات مثل البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. ويأتي النمو المتسارع للعوالم الافتراضية (الميتافيرس) في وقتنا الراهن ليدعم هذا الزخم المتصاعد، الأمر الذي يضعنا أمام فرصة مثلى للانخراط في عالم الويب 3.0 المتنامي.

ومؤخراً في عام 2021، تحولت الشركات التي أعلنت أنها ستقبل العملات الرقمية، في نظر الجمهور على الأقل، إلى شركات مواكبة للتحول الجذري الجاري. وهنالك العديد من اللاعبين الكبار اليوم يقبلون بالفعل البيتكوين، ويؤكدون للرافضين لها وجود مستقبل قوي في الأفق لتبني هذه الأصول الرقمية وتحولها لوسائل شرعية للمدفوعات. وتعتبر مايكروسوفت رائدة في هذا المضمار، حيث بدأت بقبول البيتكوين منذ عام 2014. كما أن الموقع الشهير ويكيبيديا مثال آخر يحتذى به في هذا المجال. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن سداد ثمن الطعام باستخدام البيتكوين على قدم المساواة مع الدفع النقدي ضمن العديد من سلاسل المطاعم الشهيرة.

إن هذا المشهد اليوم مجرد بداية. فوفقاً لديلويت[1]، يوجد أكثر من 2300 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل البيتكوين وفقاً لتقديراتها الصادرة في أواخر عام 2020، باستثناء أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. وهناك احتمال قوي بأن هذا العدد قد نما بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

إن استخدام العملات الرقمية والأصول الرقمية الأخرى للمشتريات والاستثمار والأهداف التشغيلية بات أمراً أكثر شيوعاً. وسيشهد استخدامها نمواً أكبر في ضوء التطور المتسارع للعوالم الافتراضية وتسجيلها لحضور أكبر في المشهد العام. ومع تطور هذه العوالم بأسلوب يجعلها قادرة على محاكاة الحياة الواقعية، بفضل تقنيات معالجة الرسوميات الفائقة والصور الواقعية كتلك التي نستخدمها في Everdome، ستغدو العملات الرقمية السمة الطبيعية الثانية للميتازين، سكان العالم الافتراضي.

وسيساهم ذلك فعلياً في تأسيس اقتصادات قوية ضمن عوالم الميتافيريس، وهو أمر مميز بحد ذاته، إلا أنه بالنظر للأثر الإيجابي الذي يمكن أن يتركه ذلك على شركات العالم الفعلي، سيكون الأمر مثيراً للاهتمام أكثر من ذي قبل. فقد كشفت دراسة صادرة مؤخراً عن “أكسنشر” Accenture بعنوان “قابلني في الميتافيرس[2]“، بأن 71% من المسؤولين التنفيذيين حول العالم يؤكدون بأن العوالم الافتراضية ستؤثر إيجاباً على مؤسساتهم، في حين يؤمن 42% منهم بأن دورها سيكون ثورياً وسيحدث نقلة نوعية بكل المقاييس.

ووفقاً للتقرير، باتت العوالم الافتراضية والويب 3.0 محور النقاشات الرئيسية حول العالم. لذلك ثمة فرصة سانحة اليوم للمسؤولين التنفيذيين لاكتساب المعارف والخبرات في هذه المجالات ليكونوا متمرسين في الجيل المقبل من تقنيات التواصل، أو مواجهة خطر التخلف عن ركب التطور الجاري. وبوجود فرصة في القطاع تقدر قيمتها بأكثر من 1 تريليون دولار من العائدات السنوية مع قدرة كل قطاع على اغتنامها، لا يمكن للشركات تجنب مخاطر إهمال هذا التحول لفترة طويلة. ولاشك أن أوائل المنضمين لهذه العوالم سيكون لهم السبق في تأسيس حضور علاماتهم التجارية بأسلوب لا يعرف الحدود المألوفة، وقد تتاح لهم فرصة ثمينة ليكونوا رواداً في هذا المضمار، عوالم الميتافيرس.

إن إمكانات العوالم الافتراضية لا تعرف أي حدود. ويمكن النظر إلى Everdome كمثال حي على ذلك. فلإنشاء أكثر عوالم الميتافيرس واقعية على الإطلاق، تستخدم تقنيات ثورية تحاكي الواقع الذي نعيشه وتخلق تجربة متفوقة تجعلنا في حيرة من أمرنا لانعدام الاختلافات بين العالمين الافتراضي والواقعي. وبغياب القيود المألوفة في العالم الواقعي على غرار الجاذبية والحدود الجغرافية والقيود الملموسة الأخرى، يمكن تحقيق أي شيء عملياً في العوالم الافتراضية. ويمكن الارتقاء بالتجارب إلى مستويات لا يمكن تصورها. فالحياة فيها لا تعرف أي حدود سوى الخيال.

نقف اليوم على مشارف عالم بديل كلياً يتيح لنا كأفراد التفاعل بأساليب جديدة كلياً مع أشخاص آخرين وعلامات تجارية وزيارة الأماكن التي نحبها. فقد بدأنا برؤية إقامة فعاليات وحفلات في العوالم الافتراضية، وسنواصل رؤية تصاعد تنظيم مثل هذه الأحداث والتجمعات الأخرى. وبدءاً بعروض الأزياء إلى الاجتماعات العائلية، وحفلات الزفاف والمناسبات التجارية، فإن عوالم الميتافيرس وُجدت لتحقيق أحلام البشرية، ولاشك أن نمو هذا العوالم سيرتقي بأهمية العملات الرقمية وسيكون استخدامها السمة الطبيعية في المستقبل.

[1] The rise of using cryptocurrency in business

[2] Meet Me in the Metaverse