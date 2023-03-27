تبرعات حملة جود الإسكان الخيرية تلامس 453 مليون ريال

بلغت التبرعات في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية في السعودية لتأمين المساكن للأسر الأشد احتياجا للمسكن 452,8 مليون ريال بنسبة تغطية 45% .

وانطلقت الحملة الخميس الماضي على منصة جود الإسكان بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف وتستهدف مشاركة َالمجتمع بمؤسساته وأفراده في الحصول على مليار ريال لتأمين 3500 مسكن للأسر شديدة الحاجة.

وتقوم الحملة على فكرة محاكاة لفكرة سوق الأسهم إلا أنها لا تخضعُ لعوائدَ مادية وإنما عوائد خيرية.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية عموم الموسرين في المملكة بالإسهام في حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة جود الإسكان، وقالت الهيئة إن هذة الحملة تعد صورة من صور التكافل والتضامن في مجتمعنا المسلم المتلاحم.