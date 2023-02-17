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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال تبلغ 384 مليون ريال

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الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة في مطار الملك خالد الدولي قبل توجهها إلى مطار غازي عنتاب
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة في مطار الملك خالد الدولي قبل توجهها إلى مطار غازي عنتاب

بلغ حجم تبرعات الحملة الشعبية في السعودية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا تحت شعار”عطاؤكم يخفف عنهم” 384 مليون ريال من 1,7 مليون شخص حتى اليوم.

وقد غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 75 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية التي تشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات للآلام للكبار والصغار، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، وكريمات لعلاج الحساسية والحروق.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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