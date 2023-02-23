.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 440 مليون ريال

.ط by
طائرة مساعدات سعودية
طائرة مساعدات سعودية

بلغ حجم تبرعات الحملة الشعبية في السعودية عبر منصة “ساهم” لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا تحت شعار”عطاؤكم يخفف عنهم” أكثر من 440 مليون ريال من 1,8 مليون شخص حتى مساء اليوم الأربعاء.

كما سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسراً جوياً  لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا