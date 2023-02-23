تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 440 مليون ريال

بلغ حجم تبرعات الحملة الشعبية في السعودية عبر منصة “ساهم” لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا تحت شعار”عطاؤكم يخفف عنهم” أكثر من 440 مليون ريال من 1,8 مليون شخص حتى مساء اليوم الأربعاء.

كما سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسراً جوياً لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.