تبديل اسم الهند إلى بهارات يثير ضجة في عشاء مجموعة العشرين

تسبب استبدال كلمة “الهند” بالاسم القديم “بهارات -Bharat” في دعوات العشاء المرسلة إلى الضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، بإثارة ضجة وتكهنات بإقدام الحكومة على تبديل اسم الهند.

واستبدلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اسم الهند بكلمة بهارات وهي كلمة سنسكريتية

يخشى الهنود من أن مودي و حزبه القومي الهندوسي المتشدد ينوي استبدال اسم الهند، بعد أن ذكرت صحيفة “انديا توداي” الثلاثاء أن الحكومة الهندية تعتزم طرح مشروع قرار في البرلمان بهدف تغيير اسم البلاد الرسمي الى “بهارات”.

وقالت الصحيفة إن الدستور ينص حاليا على أن “الهند” هو الاسم الرسمي للبلاد وستتم مداولة طلب الحكومة خلال جلسة خاصة سيعقدها البرلمان بين يومين 18 و22 من الشهر الجاري.

وتنظر قوى سياسية في مقدمتها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الى اسم الهند المنحوت من كلمة لاتينية، باعتباره رمزا للعبودية الاستعمارية.

وبحسب الصحيفة فإن القوى السياسية هذه تعتبر انه حان الوقت للتخلص من اسم الهند لصالح اختيار “بهارات” وهو الاسم الذي ينبع من ثقافة البلاد الاصلية.

وتوقعت مصادر الصحيفة ان يصادق البرلمان على قرار تغيير اسم الدولة.

وسبق للكثير من الأحزاب والحركات السياسية أن طالبت باستعادة اسم “بهارات” للدولة حيث أنهم يعتبرون أنه كان الأسم الأصيل لبلادهم منذ قرون.

وايد مودي تلك الدعوات عندما حث مواطنيه الشهر الماضي، على ان ياخذوا على انفسهم عهدا في خمسة امور، احدها التحرر من ارث العبودية واحتضان هوية البلاد الأصلية، علما ان طائرة رئيس الوزراء مكتوب عليها اسم بهارات.

واثارت دعوة من رئيسة البلاد دروبادي مورمو وجهت الى مندوبي مجموعة العشرين كتب عليها “رئيسة بهارات” بدلاً من “رئيسة الهند” في ما يعكس الزخم الكبير الذي اكتسبه التوجه الى تبديل اسم البلاد.

وتستضيف الهند قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين.

ويرى دعاة تغيير الاسم كذلك ان من شأن الاسم الاصلي للبلاد ان يغرس شعورا بالاعتزاز الوطني وبتراث البلاد الثري، ويضع نهاية لا رجعة فيها لاسم “الهند” الذي يرمز إلى العبودية الاستعمارية.

وكانت المحكمة العليا رفضت مؤخرا التماسا لتغيير اسم البلاد، لكنها سمحت باستخدام الاسم الجديد في نطاق المخاطبات بين وزارات الدولة.

وجاء في الالتماس ان كلمة الهند مشتقة من الكلمة اليونانية “إنديكا”، وبالتالي فهي ليست من لغة البلاد ولا تعبر عن هويتها، وبالتالي حان الوقت للاعتراف بالاسم الأصيل وهو “بهارات”.