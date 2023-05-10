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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية في أبريل 2023

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 30.6% خلال أبريل مقابل 32.7% خلال مارس

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تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 30.6% خلال أبريل مقابل 32.7% خلال مارس

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 30.6 بالمئة خلال أبريل/نيسان 2023 مقابل 32.7 بالمئة خلال مارس/آذار 2023 وفقاً لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأربعاء.

وذكر موقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس/آذار الماضي، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، لكنها لم تعلن صفقات ضمنه بعد.

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.

وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال أبريل/نيسان بنسبة 1.7 بالمئة.

وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في مارس/آذار الماضي بنسبة 2.7 بالمئة.

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