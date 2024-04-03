تايلور سويفت تنضم لقائمة 141 ملياردير جديد هذا العام

انضمت النجمة الأمريكية تايلور سويفت إلى قائمة أغنى أثرياء العالم، وذلك مع دخولها قائمة فوربس العالمية للمليارديرات لأول مرة بمبلغ 1.1 مليار دولار، إلى جانب سام ألتمان، مبتكر برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي تبلغ قيمة ثروته مليار دولار. وتصدر برنارد أرنو وعائلته عملاق السلع الفاخرة الفرنسي LVMH القائمة بثروة تقدر بنحو 233 مليار دولار (185 مليار جنيه استرليني).

ولفتت فوربس أن رقما قياسيا يبلغ 2781 مليارديرا تم تسجيله لعام 2024 أي بزيادة 141 ملياردير عن العام الماضي. وأضافت فوربس أن نخبة المليارديرات أصبحت أكثر ثراء من أي وقت مضى – بثروة جماعية تبلغ 14.2 تريليون دولار وهي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم عدا الولايات المتحدة والصين. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الفقر و انخفاض مستويات معيشتهم في مواجهة التضخم وأزمة تكاليف المعيشة.

دخلت المغنية وكاتبة الأغاني سويفت قائمة الأثرياء بعد حصولها على نجومية هائلة بعد أن خطفت الأضواء في حفل توزيع جوائز جرامي لهذا العام، لتصبح أول فنانة تفوز بجائزة ألبوم العام أربع مرات.

كان ألبوم سويفت 1989 (نسخة تايلور) أيضًا هو ألبوم الفينيل LP الأكثر مبيعًا في العام الماضي، ولا يقتصر نجاح سويفت على عالم الموسيقى فقط. فقد ساهم مجرد حضورها في مباريات كرة القدم الأمريكية لمشاهدة صديقها ترافيس كيلسي، في رفع أرقام مشاهدة اتحاد كرة القدم الأميركي.