تايلور سويفت تهيمن على جوائز إم تي في

حصدت نجمة موسيقى البوب والفولك الأميركية تايلور سويفت 4 جوائز خلال حفل توزيع جوائز “إم تي في” للأغنيات المصوّرة لسنة 2023 عن أغنيتها “Anti-hero” (ضد البطل).

وفازت تايلور سويفت بجوائز أفضل أغنية وأفضل موسيقى بوب وأفضل إخراج وأفضل أغنية مصوّرة.

وقالت تايلور سويفت التي يتابعها عشرات الملايين على شبكات التواصل الاجتماعي خلال تسلّمها أبرز جوائز الاحتفال وهي المخصصة لأفضل أغنية مصوّرة: “إنه أمر لا يصدق”،

في المقابل نالت الفنانة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا جائزة “فيديو فانغارد” المرموقة التي تكافئ الابتكارات في صناعة التسجيلات السمعية والبصرية.

وقالت شاكيرا البالغة من العمر 46 عاماً التي حملها الجمهور بعد انتهاء وصلتها الغنائية: “شكراً لك “إم تي في”. شكراً لكونك أديتِ هذا الدور المهم في مسيرتي الفنية منذ أن كنت في الثامنة عشرة”.

وتولى مغني الراب ليل واين افتتاح حفلة جوائز “إم تي في” للأغنيات المصوّرة، ومُنِح جائزة عن مجمل مسيرته الطويلة في موسيقى الراب.

وقال المغني البالغ 53 عاماً والمتحدر من هارلم “إنه أمر سريالي جداً. لقد بدأت حياتي بالعمل في مجال توصيل الصحف”.

وأشعلت مغنية الهيب هوب النيويوركية نيكي ميناج الحفلة للعام الثاني توالياً، إذ أدّت على المسرح أغنيتها الجديدة “Last Time I saw you” (اخر مرة رأيتك) المدرجة ضمن ألبومها المقبل المقرر إصداره في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفازت نيكي ميناج بجائزة أفضل ألبوم هيب هوب، عن “Super freaky girl” (فتاة فظيعة جداً).

ومُنحت جائزة أفضل موسيقى “آر أند بي” للمغنية سِزا (SZA)التي لم تكن حاضرة، بينما فازت فرقة “ستراي كيدز” الكورية الجنوبية بجائزة أفضل موسيقى “كيه بوب” قبل أن تقدّم وصلة ناجحة على المسرح.

وحصل النيجيري ريما على جائزة أفضل موسيقى أفروبيتس، وهي فئة جديدة، عن أغنيته المنفردة “كالم داون” مع سيلينا غوميز. وتجاوز عدد المرات التي سُمِعت فيها الأغنية على منصة “سبوتيفاي” المليار مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلّق ريما لدى تسلّمه الجائزة: “إن رؤية الأفروبيتس تكتسب هذا الحجم يعني الكثير”.