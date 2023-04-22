حذرت السلطات في تايلاند اليوم السبت سكان مقاطعات عديدة بمافيها العاصمة بانكوك من خطر الخروج إلى الهواء الطلق نظرا لارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية، فيما لقي أكثر من 11 شخصا حتفهم بسبب ارتفاع الحرارة في الهند وفقا للجزيرة.

في منطقة باجنا في بانكوك، وصلت درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية (100 فهرنهايت) ، في حين أن مؤشر الحرارة – الذي يتضمن الرطوبة النسبية ويقيس شكل درجة الحرارة – وصل إلى 54 درجة مئوية (129 فهرنهايت) ، وفقًا لقسم الأرصاد الجوية. وحذرت السلطات السكان من تجنب الأنشطة الخارجية والحذر من خطر الإصابة بضربة شمس.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلاند إن درجات الحرارة ستتجاوز 40 درجة مئوية في 28 مقاطعة على الأقل يوم السبت.

قال المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباتشيسري إن الحرارة الشديدة الأخيرة ساهمت بتحطيمت أرقام قياسية في استهلاك الكهرباء ، حيث استهلكت البلاد أكثر من 39 ألف ميجاوات في 6 أبريل ، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 32 ألف ميجاوات في أبريل من العام الماضي.

وقالت ماثيني يوتشاروين الباحثة في علم المحيطات الساحلية وتغير المناخ في جامعة برنس أوف سونجخلا لرويترز “ما يحدث الآن سببه تغير المناخ الذي يؤثر على (طقس) غير طبيعي وظاهرة تسمى الطقس المتطرف.”

أبلغت أجزاء من آسيا عن درجات حرارة شديدة هذا الشهر ، مع درجات حرارة قياسية سجلت في بعض البلدان. في بنجلاديش وأجزاء من الهند ، تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى زيادة الطلب على الطاقة ، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص الكهرباء لملايين الأشخاص

تواجه دولا في جنوب شرق آسيا أسوأ موجة حر خلال شهر أبريل في تاريخ آسيا، والتي تمتد تأثيراتها في أكثر من عشرة بلدان آسيوية، حتى سجلت تايلاند يوم 14 من أبريل الجاري أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 45.4 درجة مئوية،

بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على سكان شمال تايلاند التعامل مع الضباب الدخاني. والذي تسبب لآلاف الأشخاص بمشاكل في الجهاز التنفسي والتهاب الحلق في الأسابيع الأخيرة.