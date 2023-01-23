تام السعودية تخطط لادراج في السوق الموازية خلال 2023

تخطط شركة تام للاستشارات الإدارية، ومقرها المملكة العربية السعودية، لطرح عام أولي في وقت لاحق من هذا العام، في اختبار لما إذا كان طلب المستثمرين على مبيعات الأسهم الجديدة سيستمر من العام الماضي، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تام عبد الله اليوسف في مقابلة إن شركة تام تخطط للإدراج في السوق الموازية “نمو” في السعودية، مع التطلع إلى الإدراج في السوق الرئيسية في غضون عامين. تستمد شركة الاستشارات معظم إيراداتها من تقديم المشورة للحكومة السعودية والجهات الحكومية المرتبطة بصندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.

ورفض اليوسف التعليق على التقييم المتوقع للشركة، لكنه قال إنها تحقق نمواً متسارعاً، وقد أبرمت عقوداً لهذا العام من شانها تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 20%. ولم تكن البيانات المالية لشركة تام متاحة للجمهور.

وكانت المملكة العربية السعودية جزءاً من طفرة الاكتتاب العام التي اجتاحت الشرق الأوسط العام الماضي على خلفية التوسع الاقتصادي والطلب القوي من المستثمرين. وشكلت الشركات المدرجة في المنطقة حوالي نصف العائدات في كل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انهارت الصفقات في أماكن أخرى تحت ضغوط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال اليوسف “لا تزال لدينا آفاق نمو عالية جداً خلال العامين المقبلين، ولا نخطط للذهاب إلى السوق بتقييم مجنون، لذلك لا نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق ستؤثر علينا كثيراً، ولا يزال هناك الكثير من الطلب من المستثمرين.”

وتم تأسيس شركة تام منذ حوالي 10 سنوات على يد اليوسف، البالغ من العمر الآن 35 عاماً، بعد تخرجه من جامعة ماكماستر في كندا. وعينت الشركة الشريك المؤسس لشركة “كريم” عبد الله إلياس عضواً في مجلس إدارتها في كانون الأول / ديسمبر الماضي.