تامر حسني وبسمة بوسيل يعلنان طلاقهما عبر إنستغرام

أعلنت بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني عن انفصالهما، اليوم الخميس، مؤكدة أنها تتمنى له الخير وأن المودة والاحترام بينهما ستستمران.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية “ستوري” على صفحتها على إنستغرام “وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق”.

وأضافت “لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب”.

وأعاد تامر حسني نشر الستوري عبر صفحته على إنستغرام.

وكتب حسني عبر صفحته على إنستغرام “وجعلنا بينكم مودة ورحمة”، وأضاف “بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم… سأظل الأب والأخ والصديق والسند… في حفظ الله”.

وسبق أن انتشرت أخبار عديدة حول انفصال الثنائي الفني وفي كل مرة يكذب تامر الأخبار بطريقة مختلفة.

وتزوج حسني وبوسيل في العام 2012 ورُزقا بثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.