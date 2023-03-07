تاكسي دبي تطلق خدمة لطلبة المدارس

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة خدمة الأيدي الأمينة إلى قائمة خدماتها على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App) لتعزيز مستويات الثقة والسعادة والأمان على وسائل النقل التي توفرها، وكذلك تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال تنويع قنوات طلب الخدمة، وسرعه الإنجاز، وتتبع الطلبات. ويأتي إطلاق الخدمة عبر المنصة الرقمية بعد ارتفاع الطلب خلال عام 2022 ارتفاعاً ملحوظ في الطلب نسبته 122% مقارنة بعام 2021.

وتستهدف خدمة الأيدي الأمينة بشكل خاص طلبة المدارس الذين يمكن لأولياء أمورهم حجز مركبات الخدمة مسبقاً على فترات محددة ومنتظمة بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري وذلك لنقلهم من وإلى مدارسهم. وتعالج الخدمة بذلك حاجة المواقع السكنية التي لا تصلها الحافلات المدرسية.

خدمات استثنائية

وقال عبدالله إبراهيم المير مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي: “تواصل مؤسسة تاكسي دبي العمل الدؤوب على سد احتياجات المتعاملين من خلال تزويدهم بخدمات استثنائية تلبي احتياجاتهم وبالإضافة إلى السعي لتعزيز منظومة المواصلات من خلال التكامل بين جميع أنماط النقل التي تشرف الهيئة على تنظيمها.

وأوضح المير أن ” إضافة الخدمة إلى التطبيق الرقمي، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لدى المؤسسة وهي أحد مبادرات هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز قطاع النقل المدرسي في إمارة دبي، وتتوفر خدمة الأيدي الأمينة على تطبيق مؤسسة تاكسي دبي لمستخدمي أنظمة “آبل” و”أندرويد، وحققت الخدمة العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، خصوصاً خلال العام الدراسي، واعتماد العديد من أولياء أمور الطلبة والعائلات عليها.