تاكسي بدون سائق من شركتي أوبر وموشينال

وقعت شركة “أوبر تكنولوجيز” صفقة مع شركة “موشينال” لتقديم خدمات التاكسي بدون سائق، مما أعاد إحياء رؤيتها لأسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة بعد ما يقرب من عامين من بيع قسم المركبات المستقلة التابع لها.

وأبرمت “أوبر” التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها شراكة مع “موشينال”، وهي مشروع مشترك للقيادة الذاتية بين شركة “هيونداي موتور” وشركة “أبتيف”. وقالت الشركتان في بيان إن الصفقة التي تبلغ مدتها 10 سنوات ستقرن محور الروبوت IONIQ 5 الكهربائي بالكامل التابع لشركة “موشينال” ومنصة “أوبر” للتوصيل. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية.

وقال كارل اياغنيما، الرئيس التنفيذي لشركة “موشينال” في بيان: “ستكون هذه الاتفاقية مفيدة في التبني الواسع النطاق لمحور الروبوت”.

وتستند هذه الخطوة إلى الشراكة القائمة بين الشركتين اللتين تجريان تجربة توصيل الطعام بدون سائق على منصة “أوبر إيتس”. وبدأ هذا الجهد في أيار / مايو في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. وستبدأ “أوبر” في تقديم خدمة التوصيل بدون سائق في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة.

وقال نواه زيك، الرئيس العالمي للتنقل ذاتي القيادة والتوصيل في “أوبر” إن “نطاق هذه الشراكة يوضح الدور المهم الذي ستلعبه المركبات ذاتية القيادة المشتركة في مستقبل النقل، وفي إستراتيجية أوبر لتكون المنصة العالمية لمساعدتك في الذهاب إلى أي مكان والحصول على أي شيء”.

وتشير الاتفاقية إلى اهتمام “أوبر” المتجدد بتكنولوجيا القيادة الذاتية لأعمالها في مجال نقل الركاب بعد أن أوقفت الطموحات النبيلة للسيارات ذاتية القيادة في محاولة لخفض التكاليف في ذروة الوباء. وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 ، باعت “أوبر” وحدة المركبات المستقلة الخاصة بها، “مجموعة التكنولوجيا المتقدمة”، إلى شركة “أورورا للإبتكار”.

وقبل البيع ، أحرزت “مجموعة التكنولوجيا المتقدمة”، تقدماً في بناء واختبار أنظمة القيادة المستقلة، ونشر وحدات في مدن بما في ذلك سان فرانسيسكو وتورونتو وواشنطن. كما كافحت الوحدة وسط دعوى قضائية مدمرة رفعتها وايمو وحادث تحطم قاتل في آذار / مارس 2018 لإحدى مركباتها التجريبية. وخففت شركة “ليفت” أيضاً من توقعاتها حول السرعة والنطاق الذي يمكن أن تطرح فيه أسطولاً بدون سائق، واختارت بيع وحدتها لتكنولوجيا القيادة الذاتية إلى “تويوتا موتور” في نيسان / أبريل 2021 مقابل 550 مليون دولار.

غيرت كل من “أوبر” و “ليفت” استراتيجيتهما لتطوير السيارات ذاتية القيادة في السنوات الأخيرة وسط ضغوط متزايدة للتركيز أكثر على الربحية وأقل على الرهانات المكلفة. من خلال الشراكة مع شركات تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، احتفظت الشركات العملاقة لخدمات نقل الركاب بحصة في هذا القطاع دون الحاجة إلى إجراء البحث والتطوير داخل الشركة.

وفي أيلول / سبتمبر ، طرحت شركة “ليفت” رحلات مستقلة في أوستن، تكساس، بالشراكة مع شركة “فورد موتور” و”أرغو للذكاء الإصطناعي”، كما تعاونت مع “موشينال” لخدمة ركوب السيارة ذاتية القيادة في لاس فيجاس.