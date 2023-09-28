أعلنت وزارة الاستثمار أن شركة تابي المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستعد لتأسيس مقرها الرئيسي في السعودية قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودي تداول.

وقالت الوزارة عبر منصة” إكس”، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة اليوم بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، مشيرة إلى أن الشركة ستدعم الشمول المالي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، تأسست شركة “تابي” عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية.

و أعلنت شركة تابي عن حصولها في يوليو الماضي على تصريح العمل من البنك المركزي السعودي في مجال الدفع الآجل.

وقالت “تابي” على منصة إكس: إن 80 % من عملائها متواجدون في المملكة، واليوم نسعد بمشاركتكم انتقال مقرنا الرئيسي إلى قلب السعودية في العاصمة (الرياض)، بهدف التوسع بنطاق وتأثير “تابي”، مع تعزيز التزامنا بتقديم حلول مالية لعملائنا في المنطقة. و نسعد بتعزيز المواهب المحلية والمساهمة في نمو اقتصاد المملكة”.

والمعروف عن “تابي” الشركة الرائدة في خدمة الشراء تحت شعار ” الشراء الآن والدفع لاحقا” (BNPL) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن إغلاقها في عام 2021 لجولة استثمارية بقيمة ٥٠ مليون دولار مما يجعل تقييم الشركة ٣٠٠ مليون دولار، مما رفع إجمالي الاستثمارات في تابي إلى أكثر من ١٣٠ مليون دولار في أقل من عامين.

تأتي جولة التمويل هذه بقيادة جلوبال فاوندرز كابيتال GFC وصندوق STV بمشاركة من دليفري هيرو والمستثمرين الحاليين في تابي، وسيتم استخدام تمويل جولة (Series B) لشركة التقنية المالية تابي لتنويع منتجاتها المقدمة حالياً وتوسيع نطاق أعمالها في عدد من الأسواق الجديدة.

و يتم ربط “تابي” مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية والدفع لمشترياتهم على أقساط شهرية خالية من الفوائد. يذكر أن تطبيق تابي يحظى بإقبال واسع مع أكثر من ٤٠٠ ألف متسوق نشط، و ٣٠٠٠ عملية تحميل يومية مما يجعله أحد تطبيقات التسوق الأعلى تصنيفًا في السعودية والإمارات.



يذكر أن “تابي” التي أسسها الرئيس التنفيذي حسام عرب (الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لنمشي سابقًا) ومدير العمليات دانييل باركالوف (لامودا سابقًا).

بحضور معالي @Khalid_AlFalih، وقعت #وزارة_الاستثمار وشركة تابي الرائدة في مجال التقنية المالية مذكرة تفاهم لدعم @paywithtabby لإنشاء مكتبها الرئيسي في المملكة ?? تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، لدعم الشمول المالي والشركات الريادية لتنطلق من المملكة إلى العالم. pic.twitter.com/BE5Cqx4USp — وزارة الاستثمار (@MISA) September 28, 2023