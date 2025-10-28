تأهيل 10 آلاف سعودي وسعودية لتسريع التحول نحو الصناعة المتقدمة

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، مبادرةَ تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدم، لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من مواكبة التحوّل الصناعي الذي تشهده المملكة، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 10,000 متدرب ومتدربة في مجالات التصنيع المتقدم حتى عام 2035م. وتهدف المبادرة التي أطلقها الوزير الخريّف على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالرياض اليوم، إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة للتعامل مع أحدث التقنيات الصناعية المتقدمة، وإكسابها المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات التصنيع المتقدم، في إطار جهود الوزارة لتسريع تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم.

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، والأكاديمية الوطنية للصناعة، في جهود تكاملية بين القطاعين العام والخاص، لتطوير الكوادر الوطنية في مجالات التصنيع المتقدم. كما يدعم صندوق الاستثمارات العامة مبادرة تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدم من خلال برنامج “عزم” الذي أطلقه لتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية في المجالات التقنية والمهنية، حيث يعمل على تسهيل استفادة شركات منظومته وشركائه من القطاع الخاص من برامج المبادرة، وتأتي شركة “آلات” في مقدمة شركات الصندوق المستفيدة من المبادرة والمساهمة فيها بشكل فعّال. وتتسق المبادرة مع مستهدفات رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، تتبنّى أحدث التقنيات الصناعية، وتنمّي القدرات البشرية الوطنية وتعزّز تنافسيتها.

الجهات المشاركة

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع جهات رئيسية، وهي:

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، والأكاديمية الوطنية للصناعة.

صندوق الاستثمارات العامة (PIF): الذي يدعم المبادرة من خلال برنامج “عزم” لتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية، حيث يسهّل استفادة شركات منظومته وشركائه من القطاع الخاص.

شركة “آلات”: وهي في مقدمة شركات صندوق الاستثمارات العامة المستفيدة من المبادرة والمساهمة فيها بشكل فعّال.

