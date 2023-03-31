تأهيل مسجد في السعودية حدده الرسول بالعظام

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الجمعة، أن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، إحدى مبادرات رؤية 2030، سيؤهل مسجد العظام العريق في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة ثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة المكرمة.

ويعد مسجد العظام أحد أهم المساجد التاريخية بمحافظة العلا وسمي بذلك لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين وصل وادي القرى التي تعرف حالياً بالعلا في السنة التاسعة للهجرة، وهو في طريقه لإحدى غزواته قام بتحديد قبلته ولم يكن هناك أحجار أو لبن فحدده بعظام وصلى فيه, فبناه أهلها بعد ذلك واسموه مسجد العظام.

وكان مسجد العظام قد بُني بالحجارة وجدرانه الداخلية مليسة بالطين، وقد مرت عمارة المسجد بعدة مراحل، إلى عهدنا الحاضر، حيث دخل المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، ولا زالت الأعمال قائمة.

ويحرص المشروع في فترة تنفيذه على مراعاة أدق التفاصيل، ليعود المسجد على ما كان عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وتجهيز المصلى، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات ودورات المياه وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية. وتأتي أهمية المسجد بجانب مكانته الدينية والثقافية وأبعادها الحضارية والإسلامية، إلى دوره الاجتماعي البارز، حيث كان مكاناً لاجتماعات أهل القرية لمناقشة أمورهم، فهو يتوسط البلدة القديمة التي يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم.

مسجد العظام

يعد مسجد العظام أحد المساجد التاريخية بمحافظة العلا (300 كيلو متر شمال المدينة المنورة)، وبُني بالحجارة وجدرانه الداخلية مليسة بالطين، وقد مرت عمارة المسجد بعدة مراحل، إلى عهدنا الحاضر.

وقال الباحث العلمي في هيئة تطوير المدينة المنورة عبدالله محمد كابر، في تصريحات صحافية سابقة، إن مسجد العظام يعتبر من المساجد التاريخية الذي نسب لإحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسجد ذكر في عديد من المصادر العلمية المعتبرة فقد ذكره ابن هشام في كتابة السيرة النبوية وذكره المطري في كتابة التعريف وذكر شيخ مؤرخي المدينة الإمام السمهودي في كتابة “وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى”، وهو الذي علل سبب تسمية المسجد بالعظام أن الصحابة علموا موضع صلاة النبي بعظام.

وأوضح “كابر” أن المسجد يعتبر ضمن سلسلة المساجد التاريخية التابعة لمنطقة المدينة المنورة الذي يلاقي اهتماماً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي أعطى جل اهتمامه بالمساجد التاريخية من خلال ترميم عدد من المساجد التاريخية في المنطقة، امتدادا لتبنيه –أيده الله- ترميم عدداً من المساجد في كافة مناطق المملكة.