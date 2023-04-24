تأهل الهلال بهدف بالخطأ في مرمى اتحاد جدة

فاز فريق الهلال السعودي بهدف على اتحاد جدة، خلال المباراة التي جرت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بملعب “الجوهرة المشعة“.، في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين، وجاء الهدف بالخطأ في الدقيقة 106 من زمن المباراة، حين سجل أحمد حجازي بالخطأ في مرمى فريقه بمباراة شهدت التمديد بسبب التعادل، إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي،

أهدر لاعبو الاتحاد العديد من الفرص خلال شوطي المباراة، مما منح “العميد” فرصة اقتناص بطاقة التأهل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني بعد انطلاقة من موسى ماريجا الذي مرر كرة عرضية حاول حجازي تشتيتها لكنها سكنت بالخطأ في مرمى مارسيلو جروهي.

وبهذا الفوز، سيلاقي الهلال، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يقام مساء الإثنين بين الوحدة والنصر.